Děsivá nehoda na narozeninové párty: Oslavenkyni u hlavy vybuchlo topení, zapálilo jí obličej!

April Charlesworthová z Londýna slavila své osmadvacáté narozeniny v hospodě s kamarády. Jelikož byla venku zima, zákazníci si na zahrádku přinesli plynové přenosné topení. „Jistý člověk, který byl na mojí oslavě, si myslel, že je legrační ohřívač neustále plnit etanolem,“ řekla April.

Topení vybuchlo a oslavenkyni zachvátily plameny. Okamžitě byla převezena do nemocnice, kde následující čtyři dny strávila v umělém spánku. Žena utrpěla popáleniny 3. stupně na obličeji, rukou, pažích a hrudi a v nemocnici strávila několik následujících měsíců.

Rekonvalescence byla fyzicky i psychicky náročná a mimo jiné zahrnovala také operaci každých šest týdnů a laserové operace ke snížení viditelnosti jizev. Když se však nešťastnice z nemocnice vrátila domů, nemohla se několik měsíců ani podívat do zrcadel. „Cítila jsem se tak strašně, že jsem se měsíce nemohla podívat do zrcadel a máma je musela zalepit. Moje sebevědomí bylo úplně zničeno,“ svěřila se April pro New York Post.

Jakmile ale Charlesworthová vyšla z nemocnice, rozhodla se svůj příběh sdílet se zbytkem světa. Chtěla, aby si lidé uvědomili nebezpečí hraní si s ohněm a podpořila ty, kteří si také procházeli nějakým traumatem.

„Zpočátku to bylo velmi zvláštní, cítila jsem se opravdu zranitelná, ale pak mi přišlo hezké, že se lidé tolik starali a chtěli vědět, jak se mi daří,“ popsala statečná bojovnice. „Mnoho lidí mi psalo a ptalo se mě, jak se s určitými věcmi vypořádat. Díky tomu se cítím úžasně, protože jsem schopna lidem pomáhat.“

Sdílení svého příběhu na sociálních sítích mělo na její uzdravení velmi pozitivní vliv. Britce také pomáhá, že jejího devítiletého syna maminčiny jizvy neovlivňují. „S jizvami se potýkám dodnes. Jsou dny, kdy se na ně dívám nerada, ale už se s nimi vyrovnávám lépe. Už se za ně nestydím a nosím je hrdě.“

Tělo pohřešovaného syna (†5) Slovenky našli v Dunaji: Řeka vyplavila i tělo otce (†41)

„Každému, kdo má popáleniny bych ráda řekla, že bez ohledu na to, jak to teď vypadá, slibuji, že se to zlepší. Chtěla jsem ukončit svůj život, ale teď jsem zase šťastná a vím, že život vždy stojí za to žít bez ohledu na to, jak se v tu chvíli cítím,“ uzavřela.