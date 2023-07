Autistka Alicia ve 14 letech utekla z domova: Po čtyřech letech pátrání sama přišla na policii! Máma nikdy neztratila naději

Dívka pohřešovaná v americké Arizoně se tento týden po čtyřech letech ukázala na policejní stanici v malém městě v Montaně nedaleko kanadských hranic, 1200 kilometrů od svého domova. Alicii Navarrové je nyní 18 let. Na tiskové konferenci to dnes oznámil policejní mluvčí Jose Santiago v arizonském Glendale. Dívka je podle policie zdravá, šťastná a žádá o soukromí, aby mohla budovat vlastní život, píše web stanice NBC News.

Alicia z domova zmizela 15. září 2019, za sebou nechala pouze vzkaz se slovy: „Utekla jsem. Vrátím se, slibuju. Je mi to líto.“ Matka pohřešované Jessica Nunezová tehdy řekla stanici CBS News, že se domnívá, že dívku vylákal kdosi přes internet s příslibem „dobrodružství, párty nebo možná lásky“. Matka také dodala, že její dceři byla diagnostikována lehká forma autismu.

„Všechny náznaky zatím ukazují, že z domova (ve 14 letech) odešla dobrovolně. Okolnosti tohoto rozhodnutí jsou samozřejmě nyní předmětem vyšetřování,“ uvedl dnes policista Scott Waite. Jak se dívka dostala do 1200 kilometrů vzdálené Montany a co v průběhu čtyř let dělala, v tuto chvíli není jasné.

Video Slova zdrcené matky Alicie - Facebook Video se připravuje ...

„Objevila se na policejní stanici, identifikovala se jako Alicia Navarrová a požádala, aby byla vymazána ze seznamu pohřešovaných nezletilých. Není v žádných problémech ani jí nehrozí žádné obvinění,“ popsal policejní mluvčí Santiago.

Policie na tiskové konferenci požádala média o trpělivost, jelikož je v případu stále mnoho neznámých. „Máme pro vás vzkaz i od Alicie osobně. Žádá o soukromí. Bylo to pro ni traumatizující, jak si asi dokážete představit, ale snaží se v životě udělat další krok,“ řekl závěrem novinářům Santiago.

„Můžeme si jen představit, čím si prochází, mentálně, emocionálně, stejně jako její rodina. A i když bychom rádi řekli, že toto je konec, toto je pravděpodobně jen začátek toho, kam toto vyšetřování povede,“ dodal poručík Scott Waite pro The New York Post.