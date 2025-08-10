Smrt na Vltavě: Senior (†77) zemřel při záchraně vodáka u Dívčího Kamene

10. srpna 2025
Senior zemřel v sobotu na Vltavě u Dívčího Kamene. Při snaze pomoci vodákovi, který vypadl z raftu, spadl do vody a udeřil se do hlavy o kámen.

O život podle něj přišel muž narozený v roce 1948. Přesnou příčinu úmrtí určí pitva. Na událost upozornil server Novinky.cz.

„Po řece jela dvojice plně obsazených raftů. Jeden vodák spadl z raftu, druhý se mu snažil pomoci a také spadl do vody. Při pádu se uhodil do hlavy o kámen. Muž na místě podlehl zranění,“ řekl Bajcura. Přivolaní záchranáři už pouze konstatovali smrt.

