Havárie se stala ve 12:30 v Olomoucké ulici. „Na základě dosud zjištěných informací došlo ve směru z centra města ke střetu služebního vozidla v policejních barvách, které jelo se zapnutým majákem, a osobního automobilu Volkswagen. Následkem kolize bylo služební vozidlo odhozeno mimo komunikaci, kde došlo ke sražení chodce," uvedl Segsulka.
Mluvčí moravskoslezských záchranářů Jana Šedovičová dodala, že zdravotníci na místě ošetřili pět lidí. Těžká zranění utrpěl chodec, na kterého byl policejní vůz po něhodě odmrštěn. „Pacient skončil v péči lékařů ostravské fakultní nemocnice. Další čtyři účastníci nehody, včetně dvou policistů, utrpěli lehčí či středně těžká poranění. Sanitky je převezly do opavské nemocnice," dodala mluvčí.