Šílené video z hromadné bitky v centru Bratislavy: Policie zadržela i dítě (11)!
V centru Bratislavy došlo ve čtvrtek 31. července k hromadné potyčce. Čtveřice mužů se nejprve pokoušela opatřit si drogy, když neuspěli, vypukla rvačka. Muži skončili v rukou policie, a to včetně jedenáctiletého chlapce! Video z šílené potyčky zveřejnila policie.
Bitka se odehrála před budovou bratislavského obchodního centra Nivy minulý čtvrtek. Krátce před čtvrtou hodinou odpoledne přistoupili ke dvěma ženám sedícím na zídce před vchodem čtyři muži. Dožadovali se drog. Ženy jim odpověděli, že žádné nemají.
Muži před ně proto položili dvacetieurovou bankovku a řekli jim, ať nějaké seženou. Ženy se postavily a spolu s dalšími lidmi začaly z místa odcházet. V tu chvíli však vypukla rvačka. Do hromadné bitky se zapojili jak drogy shánějící muži, tak ženy a jejich známí. Když dorazili policisté, agrese mezi účastníky konfliktu stále neutichala. „Bratra napadli!“ vykřikoval v záběrech muž a gestikuloval ke zkrvavenému sourozenci.
„Hlídky konflikt ukončily a na místě omezili na osobní svobodě tři muže ve věku 28, 22, 22 a spolu s nimi i jedenáctiletého chlapce,“ uvedli bratislavští policisté. Do konfliktu se mělo zapojit okolo dvaceti lidí. Případ kriminalisté nadále vyšetřují a zahájili i trestní stíhání pro podezření z výtržnictví.