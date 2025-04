Řidič u Kolají najel do skupinky lidí a dva zabil: Měl zákaz řízení!

Řidič, který ve čtvrtek u Kolají na Nymbursku vjel do lidí u odstaveného auta, měl podle policie do konce letošního roku zákaz řízení všech motorových vozidel. Při nehodě zemřeli dva lidé, dva utrpěli těžká zranění. Police zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchaní několika trestných činů, obvniněn zatím nikdo nebyl. ČTK to v úterý řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Upozornil na to server Novinky.cz.