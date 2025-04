Pacient v Polsku ubodal svého lékaře: Nebyl spokojený s léčbou ruky

Pacient ve fakultní nemocnici v Krakově na jihu Polska ubodal v úterý 29. dubna svého lékaře. Pětatřicetiletý podezřelý, kterého při pokusu o útěk zadržela ostraha nemocnice a následně jej předala policii, byl pacientem zavražděného ortopeda a údajně byl nespokojen s léčbou. Rozzuřený a agresivní muž násilím vtrhl do ordinace lékaře, pohádal se s ním a několikrát jej bodl nožem. Lékař zraněním podlehl, uvedla polská média s odvoláním na ředitele kliniky a policii.

„Měli jsme pacienta, který nebyl spokojen se svou léčbou,“ řekl novinářům ředitel nemocnice Marcin Jedrychowski. Stížnosti pacienta podle něj vyšetřoval ombudsman, který shledal, že je vše v pořádku. „Bohužel, (útočník) udělal to nejhorší možné rozhodnutí a vzal věci do vlastních rukou. Tento typ jednání, tento typ tragédie nelze racionálně vysvětlit,“ dodal ředitel nemocnice.

Policejní komisař Piotr Szpiech novinářům řekl, že útočník choval k lékaři zášť a před útokem se s ním hádal. Pak se pokusil uprchnout, ale zadržela jej ostraha nemocnice. Přivolaná policie vzala dotyčného do vazby. Policie s ním do té doby neměla nic do činění.

Na místě činu jsou podle televize TVN 24 kriminalisté. Chystají se také vyslechnout svědky, včetně pacientky, která podle prokurátorky byla v lékařově ordinaci v době, kdy do ní vtrhl křičící muž, nespokojený s léčbou ruky. Následně vytáhl nůž a několikrát lékaře bodl, a to i do blízkosti srdce.

„Neexistují žádná slova, kterými bych vyjádřila svůj smutek a hněv ze smrti lékaře z fakultní nemocnice v Krakově po brutálním útoku nožem,“ napsala ministryně zdravotnictví Izabela Leszczynová. Leszczyna na X a vyjádřila soustrast lékařově rodině a jeho kolegům. Za barbarství zasluhující ten nejpřísnější trest označila jakoukoliv agresi vůči lidem, kteří zachraňují životy.