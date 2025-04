Matka Elišky zastřelené na FF spáchala sebevraždu: Lenku uložili k milované dceři!

13. dubna šokovala Česko zpráva o sebevraždě Lenky Šimůnkové. Její dcera Eliška (†20) byla jednou z obětí šílené tragédie a běsnění střelce Davida K. (†24) na Filozofické fakultě UK v Praze v prosinci 2023. Nešťastná matka ukončila dobrovolně svůj život skokem do propasti Macocha. V pondělí byla na hřbitově v Čelákovicích uložena do hrobu u své milované dcery Elišky.

Poslední rozloučení s Lenkou Šimůnkovou, která téměř po roce a půl po tragické smrti dcery Elišky (†20) spáchala sebevraždu skokem do nejznámější propasti v Česku, se uskutečnilo na hřbitově v Čelákovicích.

Dva pohřby, jeden hřbitov

Nejprve byla podle serveru Expres.cz v kapličce vystavena rakev. Na pohřeb dorazily desítky lidí, mezi nimiž byli příbuzní, sousedé a známí. Do malé kapličky se ale nevešli všichni a rozloučit se lidé chodili postupně a střídali se. Do nebe nešťastnou Lenku vyprovodila srdcervoucí píseň od Sinead O´Connor Nothing Compares.

Na stejném hřbitově byla před časem pohřbena i dvacetiletá Eliška, která se v prosinci roku 2023 stala jednou z obětí šílené tragédie a běsnění střelce Davida K. (†24) na Filozofické fakultě UK v Praze.

Už jsou spolu

Rodina si přála, aby Lenka byla pochována do země a ležela u své dcery. Žena byla během posledního rozloučení uložena do hrobu hned naproti Elišce.

Po střelbě na FF UK 21. prosince 2023 zemřelo 14 studentů a pedagogů. Mezi nimi byla i Lenčina dcera, dvacetiletá Eliška. Pachatel, který podle policie o pár dní dříve zavraždil muže a dvouměsíční dítě v Klánovickém lese na okraji Prahy a v den střelby také svého otce ve středočeské Hostouni, spáchal sebevraždu.

Komise: Složky IZS nepochybily, ale...

Lenka Šimůnková opakovaně vinila šéfy policie a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) ze lží a chyb, které během masakru na fakultě nastaly. Policie mohla podle Šimůnkové krveprolití zabránit. V červnu 2024 Sněmovna ustavila vyšetřovací komisi a uložila jí zmapovat tragickou událost, vyhodnotit efektivitu zásahu, případně dát podněty k lepšímu zvládání podobných událostí.

Komise letos v lednu v závěrečné zprávě oznámila, že nezjistila v postupu složek integrovaného záchranného systému při střelbě pochybení, která by ovlivnila skutkový děj události. Zjistila však nedostatky v operačním a taktickém řízení před střelbou. Zároveň doporučila změny ve vybavení policistů či zbraňové legislativě. A právě tato skutečnost mohla být pro Lenku Šimůnkovou tou poslední kapkou...

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111.