Psychologové o sebevraždě matky Elišky (†20): Žena, která ztratila úplně vše. A narážela na odmítání

: „Veřejnost ji mohla vnímat jako hodně akční, ale její nitro bylo totálně zraněné. Odchodem dcery ztratila úplně všechno.“Čírtková: „Být takto aktivní je pokus alespoň trošku se vyrovnat s tím, co se stalo. Když dostávala určité limity, tak se zoufalství jen prohlubovalo. Můžeme mluvit i o ztrátě perspektiv a smyslu života, který vnímala úzce ve spojení se svou dcerou.“

Hodně jí vadilo, že poslanci či policie podle ní nedokázali pojmenovat chyby, které při zákroku podle některých vznikly. Jak důležité pro pozůstalého je mít co nejvíce informací, co mu přinášejí?



Čírtková: „Hlavně v prvním období po činu se často vyskytuje hledání viníka. Pozůstalí se ptají, kdo za to může, proč se to stalo. Jenže vraždy, zejména masové, jejichž tragické následky jsou nedozírné, nemají dobré vysvětlení, které by je učinilo pochopitelnějšími tak, abychom je mohli nějakým způsobem přijmout.“

Rodiče dalších obětí tak vytrvalí podle všeho nebyli. Jak si to vysvětlit?



Čírtková: „Reakce pozůstalých bývají různé. Fáze hledání viníka zpravidla časem ustupuje, protože ti lidé seznají, že to nikam dál už nevede. Jsou tací, kteří chtějí za tou událostí zavřít dveře. Pomáhá jim, když se nemusí stále setkávat s detaily o tom, jak to probíhalo.“ Skokem do Macochy zemřela maminka Elišky (†20): I vy máte na rukou krev, vzkázala Rakušanovi!



Kde se u jiných, tedy možná také u Eliščiny maminky, bere ta urputnost?



Čírtková: „Některé oběti či pozůstalí potřebují do detailu vědět, co se stalo, aby naopak mohli tragickou událost pustit, smířit se s ní. Ona ale zamrzla ve fázi, kterou většina pozůstalých projde, a posune se do dalších fází smutku a truchlení, po které se začíná otevírat hojení.“



Údajně odmítala pomoc pozůstalých po ostatních obětech. Jak si to vysvětlit?



Čírtková: „Je to příliš osobní a do hlavy jí nevidíme. Tou vehemencí a ulpíváním v jedné fázi se od ní ostatní vzdálili. Proč nechtěla využít pomoc, může mít různé důvody.“

Několikrát navštívila matku a sestru vraha. Je pro člověka v této situaci důležité poznat zázemí vraha, dozvědět se o něm co nejvíc? Mohou takové informace přinést úlevu?



Čírtková: „Tady lze jen spekulovat. Mohla hledat symbolické spojení s dcerou tím, že bude blízko osobám, které jsou nějakým způsobem do činu zapojeni.“



Existovala vůbec nějaká šance Eliščině mamince pomoci?



Čírtková: „Víme, že když se někdo rozhodne odejít ze světa a je toto rozhodnutí pevné, okolí mu v tom nedokáže zabránit. Vždy si nějakou skulinku najde.“

Ludmila Čírtková pracuje pro policii jako forenzní psycholožka.