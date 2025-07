K tragédii došlo v lokalitě Pod Jakubem u posledního domu. Podle sousedů šlo o spořádanou rodinu, se kterou nebývaly problémy. V rodinném domku bydlel s manželkou, novorozeným miminkem a se starším otcem. „On to byl úplně normální kluk. Jsou to dva dny, co jsem mu gratulovala k narození dítěte,“ uvedla pro novinky.cz jedna ze sousedek.

„Ve tři ráno vyšel soused na balkón a začal vyšilovat. Volal »satane, satane«, dělal bengál,“ popsala pro Blesk.cz žena.

Co se stalo nad ránem při zásahu záchranky a policie a střetu s mužem šermujícím nožem žena už neviděla. „Všude auta s majáky, policajti se zbraněmi,“ dodala.

„Nad ránem vyslalo operační středisko do Ivančic lékařský tým k mladému muži kvůli zhoršení zdravotního stavu. Na místě však došlo k napadení našeho záchranáře a muže seniorského věku, který byl zásahu přítomen,“ uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Pobodal tři lidi

Když na místo přijeli policisté, obrátil se hněv mladého muže i na ně. „V době příjezdu hlídky byly na místě dvě zraněné osoby, agresor poté napadl i policisty,“ uvedli policisté na síti X.

Útočník jednoho z mužů zákona zranil, další tak proti němu musel použít služební zbraň. „Ozbrojený muž následkům střelby bohužel podlehl,“ dodali.

Podle informací Blesk.cz se zastřelený stal teprve nedávno otcem. „Konečně se dočkali potomka. Nechápu, co ho muselo rozhodit. Už dřív mu zemřela matka, možná toho na něj bylo teď moc,“ přemítal další obyvatel v ulici.

Strašný řev

„Vzbudil nás v noci strašný řev. On křičel, že je přivázaný. Slyšela jsem, jak ho manželka uklidňovala. Furt něco vykládal, nebylo tomu rozumět. Volal, že je jehovista, že nechce umřít a ať zavolají záchranku,“ dodala sousedka.

Nad hrůzou, kterou během středečního rána všichni prožili, kroutí hlavou i pan Jiří. „Říká se, že měli blízko k jehovistům, nebo někdo z nich k nim přímo patří. Ale co se stalo, to je obrovská tragédie.“

Událost nechápe ani starosta Ivančic Milan Buček. „Obrovská rodinná tragédie v klidné části města. Ta rodina byla v pohodě. Co se stalo, musí vyšetřit policie,“ řekl Buček.

Zraněný záchranář i policista jsou podle posledních zpráv ve stabilizovaném stavu. „Ve všech případech se jednalo o poranění bodno-řezného charakteru. Všechny tři pacienty jsme po ošetření převezli k další péči do nemocnice,“ dodala Bothová. Případ řeší krajští kriminalisté. Zákrokem policistů se zabývá GIBS.

Letos už několik smrtelných zásahů

Po zásahu policistů zemřel t muž, který 27. února v pražských Nuslích zaútočil na zásahovou jednotku noži. Policisté proti němu použili taser a střelnou zbraň. O týden později pak policisté v pražských Vršovicích postřelili muže, který na ně zaútočil nožem. Muž později v nemocnici zemřel. Koncem dubna jihočeská policie postřelila útočníka, který v bytě v Třeboni ohrožoval nožem svoji známou. Postřelený muž později v nemocnici zemřel. Všemi případy se zabývá GIBS.

