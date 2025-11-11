Čeští meteorologové vzkazují: Šance na silnou polární záři! Kdy vyrazit pozorovat oblohu?

Polární záře na Kladensku
Autor: Mii, ČTK - 
11. listopadu 2025
18:03

Bude možné pozorovat polární záři. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), podle kterého tato záře může být i silná. Největší šance na pozorování je zítra, meteorologové ovšem upozorňují, že situace je zatížena řadou nejistot.

„Šance i na silnou polární záři. A to hlavně zítra, kdy by měl dorazit uvolněný materiál ze silné dnešní dopolední erupce. I dnes v noci je ale šance, Zemi by mohly zasáhnout nabité částice z předchozích erupcí,“ uvedl ČHMÚ na síti X.

Podle meteorologů ale bude počasí komplikované, protože jak během dnešní noci, tak během zítřejší se budou v nižších polohách tvořit četné mlhy. Od vyšších poloh a na horách bude díky inverzi jasno.

„I když je potenciál i pro silnou polární záři rozhodně nejvyšší za celý letošní rok, situace má stále řadu nejistot - bude hlavně záležet, kdy přesně a v jaké míře dorazí materiál z jednotlivých erupcí,“ upozorňují meteorologové s tím, že nic není jasné, ale záře by mohla být velmi zajímavá.

Co je polární záře

Polární záře patří mezi nejkrásnější přírodní úkazy na obloze. Celkem běžné jsou v polárních oblastech, kde jsou viditelné po celé obloze. V Česku bývají naopak obvykle velmi slabé. Nezkušení pozorovatelé si je mohou splést se světelným znečištěním nebo červánky.

Zdrojem polární záře je aktivita Slunce, konkrétně reakce molekul a atomů zemské atmosféry s částicemi ze slunečního větru, který přichází po silných slunečních erupcích. Díky magnetickému poli Země se tok nabitých částic usměrňuje k zemským pólům.

Barva polární záře závisí na výšce, respektive na hustotě atmosféry v místech, kde částice v atmosféře reagují. V nejvyšších výškách okolo 200 kilometrů dominuje červená barva ionizovaného kyslíku. Níže až do výšky 100 kilometrů převládá zelená barva téhož plynu, vyzařovaná ovšem na jiné vlnové délce. V nejnižších výškách se začínají uplatňovat emise dusíku, které mohou mít modravý nádech.

Video  Polární záře nad Českem  - Amatérská meteorologická společnost/Dan Neumann
Video se připravuje ...

Témata:
Česko, Český hydrometeorologický ústav, Slunce, polární záře
Jan Kocián ( 11. listopadu 2025 18:15 )

Alpy budou dobře pozorovatelné 12. a 13. listopadu. Pak Česko zamoří saharský písek 14. a 15. listopadu, a bude vdechován!

Na Šumavě bude 20 °C nebo lehce přes v pátek 14. listopadu! 🙂

Jan Kocián ( 11. listopadu 2025 18:12 )

Peter Haratík na Facebooku velmi trefně píše: "Som len meteo-nadšenec. Aj tak sa mi zdá, že sa v predpovedí mýlim na základe dnes dostupných dát oveľa viac, ako pred 20-30 rokmi, keď som sledoval len prírodu okolo seba."

Jan Kocián ( 11. listopadu 2025 18:12 )

V pondělí ráno ČHMÚ tipoval pondělní republikové maximum do 11 °C, ale v Doksanech bylo 13,8 °C. Teplo je holt daleko větší!

Jan Kocián ( 11. listopadu 2025 18:11 )

Meteorolog Českého hydro­mete­orolo­gické­ho ústavu Josef Hanzlík šířil FAKE NEWS v poledních zprávách na CNN Prima News 10. listopadu, když tvrdil, že v exotickém Mexiku nasněžilo! 😃

Jan Kocián ( 11. listopadu 2025 18:11 )

ČHMÚ stanovil NULOVOU ŠANCI, že by stávající týden od 10. do 16. listopadu mohl být teplotně nadnormální, ale přesně to se stane. Bude teplo! 😃

K vidění v grafu na webu ČHMÚ po kliknutí na "Měsíční výhled"

Zobrazit celou diskusi
