Čeští meteorologové vzkazují: Šance na silnou polární záři! Kdy vyrazit pozorovat oblohu?
Bude možné pozorovat polární záři. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), podle kterého tato záře může být i silná. Největší šance na pozorování je zítra, meteorologové ovšem upozorňují, že situace je zatížena řadou nejistot.
„Šance i na silnou polární záři. A to hlavně zítra, kdy by měl dorazit uvolněný materiál ze silné dnešní dopolední erupce. I dnes v noci je ale šance, Zemi by mohly zasáhnout nabité částice z předchozích erupcí,“ uvedl ČHMÚ na síti X.
Podle meteorologů ale bude počasí komplikované, protože jak během dnešní noci, tak během zítřejší se budou v nižších polohách tvořit četné mlhy. Od vyšších poloh a na horách bude díky inverzi jasno.
„I když je potenciál i pro silnou polární záři rozhodně nejvyšší za celý letošní rok, situace má stále řadu nejistot - bude hlavně záležet, kdy přesně a v jaké míře dorazí materiál z jednotlivých erupcí,“ upozorňují meteorologové s tím, že nic není jasné, ale záře by mohla být velmi zajímavá.
Co je polární záře
Polární záře patří mezi nejkrásnější přírodní úkazy na obloze. Celkem běžné jsou v polárních oblastech, kde jsou viditelné po celé obloze. V Česku bývají naopak obvykle velmi slabé. Nezkušení pozorovatelé si je mohou splést se světelným znečištěním nebo červánky.
Zdrojem polární záře je aktivita Slunce, konkrétně reakce molekul a atomů zemské atmosféry s částicemi ze slunečního větru, který přichází po silných slunečních erupcích. Díky magnetickému poli Země se tok nabitých částic usměrňuje k zemským pólům.
Barva polární záře závisí na výšce, respektive na hustotě atmosféry v místech, kde částice v atmosféře reagují. V nejvyšších výškách okolo 200 kilometrů dominuje červená barva ionizovaného kyslíku. Níže až do výšky 100 kilometrů převládá zelená barva téhož plynu, vyzařovaná ovšem na jiné vlnové délce. V nejnižších výškách se začínají uplatňovat emise dusíku, které mohou mít modravý nádech.
