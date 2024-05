Astronomové o silné geomagnetické bouři, která zasáhla Zemi: Co lidem hrozí a máme se bát?

Zemi zasáhla v pátek geomagnetická bouře nejvyššího stupně, stalo se tak poprvé od roku 2003. „Je tady vysoká koncentrace nabitých částic ze Slunce, které sem doletěly v průběhu zhruba dvou dnů v podobě takzvaného slunečního větru. Ten sluneční vítr je tím pádem rychlejší a hustší. A to může způsobit poruchy, které se dotknou naší civilizace,“ upozornil Suchan.

Nepříznivým důsledkem mohou být problémy v radiovém spojení a výpadky satelitní navigace. Do budoucna podle Suchana také hrozí, že se indukují silnější proudy na dlouhých vedeních elektrické soustavy, transformátor na začátku nebo na konci vyhoří a lidé se ocitnou bez elektřiny. Podle Suchana se to už stalo v roce 1989 v Kanadě v Quebecu.

Viditelným důkazem toho, že nastala geomagnetická bouře, je polární záře. Při nižších stupních se vyskytuje jen v polárních oblastech kolem pólů, při vyšších je patrná i jinde. „Pokud je to takhle hodně silné, tak se polární záře dostane i do středních zeměpisných šířek, někdy i docela na jih. Dnes v noci byla vidět z celé republiky, i od Českých Budějovic,“ uvedl Suchan.

Ostatní průvodní jevy člověk nepozná, živé organismy včetně člověka jsou však na geomagnetické pole citlivé. „Nejsem fyziolog, ale předpokládám, že to je otázka nervozity, nepozornosti a podobně,“ řekl Suchan. Některé studie podle něj poukazovaly na vyšší výskyt infarktů nebo statistiku dopravních nehod. „Na druhou stranu ty práce jsou poměrně staré, třeba 20 až 30 roků, a naše společnost se mění,“ podotkl vědec. Je potřeba si také uvědomit, že takzvané kosmické počasí je jen jedním z faktorů, které člověka ovlivňují.

Sluneční činnost má jedenáctiletou periodu, maximum se předpokládá právě v letošním roce. „Přesně to tomu odpovídá, protože za posledních 24 hodin bylo na Slunci 20 erupcí a kolem půlnoci tam bouchla další, nejsilnější erupce, která vůbec může být z té oblasti aktivní, takže se k nám žene další oblak nabitých částic,“ dodal astronom.

Horálek připomněl případ z roku 1859, kdy na Slunci vznikly ještě výrazně větší erupce. „Ty, kdyby se staly dneska, tak by způsobily mnohem větší problémy - právě výpadky elektřiny, výpadky signálu, výpadky internetu. Tohle ale ani zdaleka nebyl ten případ, my jsme měli jenom tu hezkou část důsledků geomagnetických bouří v podobě polární záře, která takhle pěkně nebyla vidět 20 let,“ řekl dnes ČTK Horálek.

Uvedl, že v roce 2003 byla polární záře tak intenzivní, že ji mohli pozorovat nízko nad obzorem lidé i z Maroka. „Když jsem se díval, odkud pocházejí dnešní fotky, tak jedna fotka mě překvapila. Fotil to zrovna český fotograf, co byl na dovolené na Kanárských ostrovech,“ dodal.

Možnost vidět polární záře v Česku podle něj je ještě do noci z pondělí na úterý. „Ale pokud ještě nějaké budou, tak s největší pravděpodobností budou slabší. Šance na ty opravdu jasné tam pořád je, není to úplně nulové, ale nesliboval bych lidem, že mají možnost vidět znova to samé co dneska v noci,“ řekl ČTK Horálek.