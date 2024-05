Česko rozsvítí polární záře. Expert prozradil, kdy a odkud bude nejlépe vidět

O víkendu by v Česku opět mohla být vidět polární záře. Důvodem je mimořádně eruptivní aktivita Slunce v posledních dnech. ČTK to dnes sdělil astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě. Přírodní úkaz bylo možné na obloze pozorovat už v noci na pondělí a díky erupcím na Slunci bylo pravděpodobné, že se objeví i v následujících dnech.

„V nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli jsou šance k zaznamenání či i spatření polárních září ze středních zeměpisných šířek, tedy i z Česka a Slovenska. Důvodem je bouřlivá aktivita Slunce, které za poslední den vyprodukovalo deset silných erupcí. Oblaky plazmatu by měly zasáhnout naši planetu v průběhu pátečních nočních hodin a způsobit geomagnetické bouře trvající pravděpodobně přes celý víkend,“ uvedl Horálek.

Dodal, že když Slunce spěje do maxima svého jedenáctiletého cyklu vyskytují se na jeho povrchu eruptivní oblasti. „Z nich překotně uniká hustší sluneční vítr ve formě plazmatických oblaků. V posledních dnech se přitom takové oblasti nacházely na přivrácené straně k Zemi a vyprodukovaly hned několik silných erupcí, při nichž se oblaky plazmatu uvolnily ve směru k Zemi. V tuto chvíli astronomové vědí minimálně o třech takových oblacích, které směřují k nám,“ uvedl Horálek.

Přestože oblaky plazmatu uvolněné při silných erupcích putují přímo k Zemi, nelze výskyt polárních září stoprocentně zaručit. „Tyto oblaky si totiž nesou i vlastní magnetické pole a to musí mít vhodné vlastnosti k tomu, aby interagovalo se zemským magnetickým polem a způsobilo polární záře. Tyto vlastnosti se bohužel dopředu nedají diagnostikovat,“ řekl astronom.

Polární záře, které lze z Česka pozorovat, bývají obvykle velmi slabé. Nezkušení pozorovatelé si je podle Horálka mohou splést se světelným znečištěním nebo červánky. „Pakliže k polárním zářím viditelným z našeho území o víkendových nocích dojde, budou jevu přát i příznivé podmínky. Měsíc, který by jinak svým svitem mohl úkaz přezářit, je nyní prakticky v novu. Počasí má pak být příznivé zejména v noci z pátku na sobotu,“ řekl Horálek.

Zájemci o pozorování úkazu by si měli najít místo s nerušeným výhledem k severu. Zároveň by se mělo jednat o oblast, kde pozorování nebude rušit světelné znečištění. Ve směru na sever se proto nesmí do vzdálenosti desítek kilometrů nacházet žádné větší město.

Polární záře patří mezi nejkrásnější přírodní úkazy na obloze a celkem běžné jsou v polárních oblastech, kde jsou viditelné po celé obloze. „V Česku a na Slovensku nečekejte jasné záře jako v severských oblastech, obvykle jsou zaznamenatelné jen fotograficky a očima je těžké je spatřit, mimo jiné i kvůli přemíře škodlivého světelného znečištění z měst,“ řekl Horálek. Zájemcům o pozorování polárních září doporučuje sledovat takzvané aurorální monitory, na počítači na stránkách www.solarham.com nebo www.spaceweatherlive.com, případně prostřednictvím mobilní aplikace Aurora Alerts.