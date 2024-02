Mrazivé svědectví z vážné dopravní nehody tří aut na Nymbursku: Petr popsal záchranu pasažérů

K vážné dopravní nehodě dvou osobní aut a jedné dodávky na Nymbursku došlo ve čtvrtek 22. února kolem třetí hodiny odpoledne. Na havárii narazil cestou na přednášku astronom Petr Horálek, který popsal, co na místě viděl i to, jak vytahovali cestující z nabouraného vozu. Dodal, že lidé měli štěstí, že přežili.

S mrazivou zkušeností se astronom svěřil na sociální síti. Uvedl, že zrovna jel na přednášku do Svijan, když narazil na silnici hromadu obří suti. „Hned mi to dochází, před pár sekundami tu byla nehoda. Samozřejmě co dělat?“ popsal prvotní šok Horálek. Doplnil, že na to není hrdý, ale chvíli mu trvalo než mu došlo, že musí vyběhnout na pomoc.

Když vystoupil, další svědek už volal policii a k červenému autu sešrotovanému na silnici se seběhlo hned několik lidí. „Vidím, že další auto, bílé, je v příkopu. Leží na boku, rovněž v totálce,“ uvedl astronom s tím, že uvnitř byli dva pasažéři. „Zázrakem jen mírně zakrvavení, pohmoždění, naskládaní na sobě. Dveře auta se dají otevřít,“ vysvětlil s tím, že za pomoci dalšího mladíka se jim podařilo dostat ženu ven, nicméně muž byl ve voze zaklíněný.

Záhy naštěstí přijela policie s jejíž pomocí se pána podařilo z auta vyprostit. „Sám jsem trošku pořezaný od skla, ale co už. Policista nakonec říká, že už mě není dále třeba a dovoluje mi už odjet,“ sdělil Horálek s tím, že se ještě ptal, jak jsou na tom lidé z druhého vozu. I ti naštěstí přežili. „Při tom pohledu na tu spoušť se mi to ani nechce věřit. Byl to zázrak. A pro mě nová zkušenost - nejsem nakonec takový srab, jak jsem si myslel,“ uzavřel a na závěr dodal, že lidé ve vozech měli opravdu štěstí, že přežili.