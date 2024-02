Rodina s miminkem vyběhla na ulici a začalo peklo: Zvětšovali sklep a vila šla k zemi!

Na domě se objevila prasklina, a po pár minutách se celá přední část zbortila. Z pokojů se »vysypal« i nábytek. „Byli jsme přivolání v 10:15. Spolu s námi vyjeli i hasiči,“ popsala úterní výjezd policistka Michaela Richterová. K sesuvu došlo, sotva krásnou vilku s novou bleděmodrou fasádou odpojili od elektřiny, plynu, telefonních kabelů a obehnali ji páskou. „Zasahovali jsme společně se statikem. Pažení nebylo možné,“ konstatovala mluvčí hasičů Tereza Sýkora Fliegrová.

Výměna za péči

Podle informací Blesku v domě žila uprchlická rodina z Ukrajiny. „Šlo o manžele, kteří mají čtyřměsíční miminko. V domě s nimi byla i maminka pána. Bydleli tam výměnou za to, že se o dům budou starat, což dělali velmi pečlivě,“ řekla Blesku Táňa Nováková, která pracuje v kanceláři s vilkou sousedící. Upřesnila, že její majitelka je dlouhodobě v zahraničí a na starosti ji měl její syn. Právě on uprchlíky ubytoval.

Vyvážel hlínu

Rodina celkovou obnovu dělala svépomocí. A právě vlastními silami se údajně pustila i do rekonstrukce sklepních prostor. „Byly tam snad nízké stropy, tak začali sklepení prohlubovat. Viděla jsem pána, jak z domu vyvážel hlínu,“ líčila Nováková. Syn majitelky přijel podle ní ve chvíli, kdy se stavba bortila. „Snad by byl raději, aby se co nejrychleji zdemolovala celá, aby nenapáchala větší škody. Vedle máme kanceláře, máme do nich zákaz vstupu, protože hrozí, že by se trosky mohly zřítit tam. Je to hrozná tragédie, ale naštěstí se nikomu nic nestalo,“ dodala Nováková.

Otřesy i z výkopu kanalizace?

Kriminalisté zjišťují, jak přesně ke zborcení domu došlo a jestli je na vině konkrétní člověk. Podle několika sousedů se na něm mohlo podepsat i to, že se v ulici opravuje kanalizace. Výkop byl jen pár metrů od domu. „Když to tady dusali, byly to hrozné rány. Třásla se nám okna,“ vzpomínal muž, který bydlí hned naproti.„V kombinaci s rekonstrukcí sklepa a rekonstrukcí kanalizace to nemusel ten dům vydržet,“ spekuloval další soused.