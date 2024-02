Thea (9 měs.) vylekaly stíhačky. Vyplašeného psa popravil myslivec. Rodina chce změnit zákon

Měla to být poklidná neděle. Dcera paní Gabriely Šírové Eliška ji trávila u svého otce na zahradě. Měla tam s sebou i svého pejska Thea, který dováděl s jiným psem. Idylku ale překazil přelet stíhaček. Theo se hlučných strojů vylekal natolik, že se i se stopovačkou, na které byl, vytrhl a utekl.

Theo byl mladý, teprve 9měsíční pes border kolie | archiv rodiny

Smutný konec

Rodina a nejbližší přátelé začali Thea okamžitě hledat. „Měli jsme půjčenou i termovizi, já jsem projížděla autem po okolí,“ popsala paní Gabriela s tím, že v pondělí ráno v pátrání pokračovali. Rozdělili se a prohledávali dva okolní lesy. V jednom z nich pejska našli, bohužel, už mrtvého. Chtěli ho pohřbít, pak si ale všimli několika vstřelů v jeho těle. Odvezli jej proto na veterinární kliniku v Újezdu u Nového Veselí, kde potvrdili, že byl Theo zastřelen.

Theo byl miláčkem rodiny | archiv rodiny

Případ pro policii

Rodinu zbytečná smrt jejich čtyřnohého parťáka silně zasáhla. „Já brečím. S dcerou, pro kterou to byl vymodlený pes, musím k lékaři. Je introvert, nese to velmi těžce. Jsme z toho zničení,“ řekla paní Gabriela, která případ okamžitě nahlásila na policii. Ta se jím teď zabývá.

Porušil zákon

Případ je o to smutnější, že myslivec, který Thea zastřelil, na to neměl právo, porušil tím zákon. Border kolie je podle oficiální, mezinárodně uznávané kvalifikace ovčácký pes, kterého stejně jako loveckého nebo slepeckého psa nesmí myslivec v honitbě zastřelit. Do případu se proto vložil i bojovník za práva zvířat, europoslanec a náměstek pražského primátora zodpovědný mimo jiné i za welfare zvířat Jiří Pospíšil. „Jsem tím hluboce otřesen,“ řekl s tím, že jde čin o to barbarštější, že šlo o teprve odrostlé štěně ovčáckého psa, které se navíc ztratilo i se stopovacím vodítkem. Podle něj se myslivec mohl dopustit mimo jiné i trestního činu týrání zvířete, podal proto trestní oznámení.

Usilují o zákaz

Na podzim loňského roku podal Jiří Pospíšil coby pražský náměstek zodpovědný za agendu welfare zvířat v rámci novelizace mysliveckého zákona návrh na to, aby myslivecké stráži bylo odebráno právo střílet psy a kočky v honitbě. V tomto týdnu proběhne jednání s ministerstvem zemědělství, které naopak bojuje za to, aby myslivcům toto právo střílet psy a kočky zůstalo. „Trvám ale na tom, že případy zastřelených psů jako byl Theo, nebo loni zastřelená fenka border kolie Dixie, jasně dokazují, že myslivci zneužívají tohoto oprávnění a dalece překračují zákonný rámec,“ řekl.

Ze zákona o myslivosti

Paragraf 14, Oprávnění myslivecké stráže: Myslivecká stráž je oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební.