Emičce vyndali ze srdce 15 červů. A už má domov! Dopravily ji do něj reportérky Blesk tlapek

Emičky se poté, co se jí původní majitelé vzdali, ujal spolek Francouzské potěšení. Během vstupního vyšetření se ukázalo, že má v srdci nebezpečné parazity, které přenáší komáři. Vzhledem k jejich množství by léčba nebyla už úspěšná. „Emička proto musela na operaci, při níž jí veterinární kardiolog Peter Sheer vyndal ze srdce 15 červů,“ řekla zakladatelka spolku Míša Sadílková s tím, že bez tohoto zákroku by zemřela.

Emička s dočaskářkou Hanou Štursovou a zakladatelkou spolku Francouzské potěšení Míšou Sadílkovou | Jana Ulrichová

Kýla a kastrace

Ještě předtím ale musela Ema podstoupit operaci kýly a kastraci. „Nebylo to jednoduché, nemáme rádi, když se břišní operace spojují. Tady to ale bylo velmi akutní, hrozilo, že jí kýla, která byla velká jako pomelo, praskne, a to by byl konec,“ popsala její dočasná opatrovatelka Hana Štursová.

Ema je roztomilá fenka mopse | Jana Ulrichová

Na první pohled

Fenka ale byla velice statečná. Veškeré zákroky, které vyšly spolek na 30 000 korun, zvládla a rychle se zotavila. V době, kdy ji Blesk tlapky navštívily, už na tom byla tak dobře, že mohla odjet do nového domova za novou paničkou Evou Svobodníkovou, která si ji vyhlédla, na první pohled se do ní zamilovala a velmi se na ni těšila. Reportérky ji k ní proto dopravily. „Kdo si jednou pořídí mopsíka, už nechce jiné plemeno,“ řekla paní Eva, když si Emičku převzala a přivinula ji k sobě.

Nový život

Ema je už druhý pes, kterého si paní Eva ze spolku Francouzské potěšení adoptovala. „Lidi většinou chtějí štěňátka, já zachraňuju takové, které nikdo nechce,“ řekla s tím, že většinou si bere seniory nebo handicapované psy. Emičku čeká v novém domově i psí kamarádka, fenka buldočka Lucka. Nový, opravdový psí život, jí právě začíná.

Emička se svou novou paničkou Evou Slobodníkovou | Jana Ulrichová

Přenáší je komáři

Dirofilarióza, neboli srdeční červivost, je parazitární onemocnění psů způsobené hlísticí Dirofilaria immitis. Psi si ji k nám přivážejí ze Středomoří, zejména z dovolených v Chorvatsku a Itálii, jsou ale známé už i případy ze Slovenska. Žije ve velkých cévách u srdce nebo přímo v srdečních dutinách, kde se i množí a vytváří tzv. mikrofilárie. Ty potřebují pro další vývoj jako mezihostitele komára, jehož bodnutím se infekce přenáší na další zvíře. Léčba je velmi složitá, následky jsou pro většinu zvířat smrtelné.

Ema je roztomilá fenka mopse | Jana Ulrichová

Snadná prevence

Prevence je jednoduchá, stačí pravidelně používat antiparazitika. Ne každé volně prodejné antiparazitikum je ale proti srdečním červům účinné. Podle veterinářů před nimi ochrání Stronghold, který je běžně k sehnání za zhruba 400 korun. „Velmi dobře funguje i Milbemax, který stojí asi 100 korun. Je to kapička za krk, je ale potřeba ji dávat psům po celou dobu, kdy komáři lítají, tedy každý měsíc,“ řekla Míša Sadílková.