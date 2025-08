Zpočátku trénovala dvakrát po dvou hodinách týdně. Klíčový zlom přišel ve chvíli, kdy se jako devítiletá byla podívat na Olympiádě dětí a mládeže.

„Viděla jsem holky, které byly výkonnostně úplně jinde, moc jsem je obdivovala,“ přiznala. To vedlo k rozhodnutí přestoupit do Moravské Slavie Brno – a to i za cenu změny školy. Od té doby šla výkonnostně strmě vzhůru.



Je to v hlavě

Za svůj úspěch vděčí hned několika trenérkám. „Zdeňka Schinzelová mi dala největší základy, Eva Syslová mě posunula mezi republikovou špičku. A Tamara Bílková? Díky ní jsem teď trojnásobná mistryně republiky. Moc důležitá je pro mne samozřejmě i podpora rodiny, ta je klíčová,“ shrnula s vděkem. Její výsledky jsou důkazem, jak důležitá je nejen píle, ale i správné vedení.

Video Video se připravuje ... Gymnastka Nikola Nováková při cvičení s míčem. archiv Nikoly Novákové

Nyní trénuje šest dní v týdnu, častokrát i sedm hodin denně. „Někdy cvičím prakticky i celý den. Fyzicky je to náročné, ale možná ještě těžší je to psychicky,“ přiznala.

Na závodech je to totiž podle ní hlavně o hlavě: „V hale je najednou obrovský tlak. Nesesypat se je kolikrát těžší než samotné prvky,“ vysvětlila.



Studuje na gymnáziu

Bolesti jsou v tomto sportu běžné, a proto je důležitá i regenerace. „Jednou týdně máme masáže, k fyzioterapeutovi můžeme kdykoliv,“ popsala. Nejvíc podle ní dostávají zabrat záda a kotníky – časté „achillovky“ moderních gymnastek.

Navzdory obrovské tréninkové zátěži zvládá i studium na gymnáziu. „Někdy jdu trénovat místo školy, jindy utíkám dřív z vyučování. Učitelé jsou ale skvělí, vycházejí mi vstříc. Můžu pak později přijít a dodělat si všechny testy,“ pochválila pedagogy. Když si najde chvilku volného času, nejraději se ponoří do knížky. „Fantasy a young adult – to je moje,“ přiznala s úsměvem.



Ve výkonosti se chce posunout

Už příští měsíc ji čeká největší výzva: mistrovství světa v brazilském Riu. „Nikdy jsem tam nebyla, moc se těším. Jedu tam hlavně předvést dobré sestavy a mít z toho dobrý pocit,“ řekla skromně. V závodě jednotlivkyň ji čeká konkurence 110 soupeřek z celého světa. „Nejde mi o konkrétní pořadí, ale o posun ve výkonnosti,“ dodala.

Na každou ze čtyř sestav bude mít jiný dres. „Nové si neberu, mám k těm stávajícím vztah,“ řekla rozhodně. Když se rozhoduje pro nové, není to snadné. Výběr vždy probírá s mamkou, trenérkou a jednou velmi důležitou osobou: „Naší švadlenkou. Ta má totiž nakonec vždy ty nejlepší nápady,“ dodala se smíchem.



Fotogalerie 7 fotografií Nikola Nováková (17) při cvičení s míčem. Autor: Archiv Nikoly Novákové

Když měla říci, se kterým náčiním se jí nejvíce daří a kde by mohla čekat největší úspěch, nebylo to pro ni snadné.přiznala pobaveně.