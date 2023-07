„Každý z jeho románů, každý z jeho textů si můžeme číst znovu a znovu,a vždycky v něm najdete něco nového, něco. Co jste neviděli poprvé, ani podruhé. Ale objevujete to teprve s vlastními nabytými zkušenostmi…V tom pro mne zůstane Milan Kundera nesmrtelný," napsala do kondolenční knihy primátorka Markéta Vaňková (ODS) a přidala srdíčko.

Krátce po 10. hodině se přišel rozloučit jmenovec slavného spisovatele, také Milan Kundera. „Nejsme rodina, ale s jeho manželkou Věrou jsem si dopisoval. Mám také několik jeho knih s podpisem. Bude nám moc chybět,“ svěřil se.

Knihovna: Reakce z celého světa

Knihovna umožnila vstup ke kondolenční knize v Knihovně Milana Kundery i lidem bez čtenářského průkazu. Na knihovnu se hned v prvních hodinách po oznámení o úmrtí brněnského rodáka obrátila známá média z celého světa.

„Od japonských až po The Washington Post. Jsem velice ráda, dokazuje to Kunderův význam," řekla mluvčí Anna Mrázová.

délka: 03:01.06 Video Video se připravuje ... Kurátorka Knihovny Milana Kundery Jindra Pavelková TV Blesk Zdeněk Matyáš

Knihovna Milana Kundery se otevřela letos v dubnu, v den 94. narozenin jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století. Vznikla v prvním patře nad kavárnou a zpřístupněno je v ní více než 3000 autorských publikací, archiv recenzí jeho tvorby v podobě kritik a část listinného archivu z celého světa, který obsahuje Kunderovu korespondenci. Odoborníci nyní zpracovávají i řadu položek fotografického archivu.

Co bude dál se zbytkem archivu?

Zda se budou do brněnské knihovny i nadále dovážet materiály z jeho pařížského bytu, se zatím neví. „Zůstala tam jeho osobní knihovna a další materiály. Několik hodin po oznámení úmrtí nebylo na místě v něčem pokračovat, určitě bude nějaká pauza,“ řekla k budoucnosti převozu zbytku archivu kurátorka knihovny Jindra Pavelková. Hlavní slovo bude mít v této věci pochopitelně spisovatelova manželka Věra.

Spisovatel chtěl pohřeb v Brně

Kundera projevil přání být pohřben v Brně vedle svých rodičů. „Záleží na rodině pana Kundery, kde by chtěla uspořádat poslední rozloučení. Pokud by se mělo konat v Brně, tak jsme připraveni přání rodiny vyjít vstříc a uložit ostatky Milana Kundery na čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově. Pro město Brno by to byla velká čest," uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.