„Každý ze 14 výjevů je věnován osobnostem z Moravy, které bojovali za svobodu. Výjimkou je zobrazení Jidáše, kterého zastupuje Milan Kundera, který udal svého spolužáka, a ten pak seděl 14 let ve vězení,“ řekla autorka křížové cesty Hana Jakrlová. Sám spisovatel toto nařčení dlouhodobě odmítá.



Kromě Kundery se na křížové cestě objevují například i jména: duchovního Karla Skoupého, básníka Ivana Blatného, malíře Bohumíra Matala, herečky Vlasty Chramostové či jezuitského mučedníka Ferdinanda Nesrovnala.Jakrlová použila na vytvoření křížové cesty tavenou plastiku, kdy tavenice ze skla jsou vsazeny do rámů oken v přízemí kostela.

Autorka díla získala již mnoho ocenění, např. Czech Press Photo, Arles Rencontres Awards ve Francii či AP Awards v New Yorku. Její díla jsou vystavena ve světových galeriích: Museum of Fine Arts v Houstonu, Museum of Photography v Charleroi v Belgii, v Museum of Contemporary Arts v Moskvě či v Bibliotheque Nationale de France v Paříži.



Postavila se fašistům

Brněnská rodačka Marie Restituta (1894 až 1943) prožila většinu života ve Vídni, kde jako řeholnice zastávala profesi vrchní sestry. Byla hluboce zbožná, odmítala jen asketismus ve stravě. Ráda měla guláš a pivo.

Za 2. světové války se postavila proti fašistům, když nechala v nemocnici rozmístěné kříže. Přímo na operačním sále byla zatčena. Na přímý rozkaz Martina Bormana byla 30. března 1943 sťata.

V roce 2019 papež Benedikt XVI. při návštěvě České republiky prohlásil, že vážně uvažuje o svatořečení Marie Restituty. Proces trvá zpravidla několik let.



Kostel zasvěcený Marii Restitutě stál 100 milionů korun a byl postaven ze sbírek věřících.