Do Turecka cestovala s dalšími reprezentantkami ve vládním speciálu. „Byl to obrovský zážitek, a stejně tak celý šampionát. Co se týkalo testování, Ostrava i Praha se daly vydržet. Turecké testy ale byly velice bolestivé a tekla opravdu i krev,“ řekla Nela Štěpandová.

Původně naše elita neměla letět do ciziny vůbec. Nejen proto, že se nedalo pořádně trénovat. „Obavy z nákazy panovaly i panují. Sportoviště byla většinu roku zavřená. Naštěstí nám zařídili soustředění, kde jsme ladily formu,“ uvedla nadaná gymnazistka.

Pět hodin tréninku denně

K úspěchu se dopracovala nejen talentem, ale také pílí. Poprvé byla nejlepší v Česku před čtyřmi lety. „Trénují dennodenně pět hodin po škole. A to deset let. Před Evropou to bylo i dvoufázově. Co se týká stravy, tu neřeším, chutná mi vše,“ usmívá se Nela.

délka: 02:12.88 Video Nela Štěpandová na světovém mistrovství v Turecku. Karel Janeček

Ke gymnastice ji přivedl dědeček Ivan, fandila i babička Jana. „V zimě mě děda vezl na bobech do tělocvičny. Učarovaly mě jak výkony v prostných, tak dresy, atmosféra. Byla jsem velice živé dítě, rodiče mě dali do gymnastiky, abych se vybila. Na nějaké medaile jsem tehdy ani náznakem nemyslela,“ dodává talentovaná slečna.

Jediná ve finále

Sedící v bílém křesle, očekávala v Turecku elitní juniorská gymnastka verdiktu poroty. V prostných byla jedinou finalistka z Česka, a je také sedmou nejlepší v Evropě. Ve čtyřboji (prostná, bradla, kladina a přeskok) skončila osmá v Evropě.

„Ráda bych vzdala hold mým trenérkám, které mají na mých úspěších obrovské zásluhy. Díky Vendule Hájkové, Světlaně Grmelové, Monice Prudkayové i šéfce klubu Monice Adamíkové jsem ve skvělé formě,“ děkuje za přípravu Nela Štěpandová z týmu GK Vítkovice. Velkou podporu má taktéž v mamince Ivaně.

Chce být trenérkou

Prioritou je kromě sportu pro Nelu Štěpandovou též škola a vzdělání. „Gymnastky končí obvykle mezi 18 a 20 roky, při tomto sportu trpí hodně klouby. Já uvažuji o práci profesionální trenérky, proto studuji sportovní gymnázium,“ plánuje juniorka.