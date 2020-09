Blíženci

Na rodinné radovánky to zrovna moc nevypadá a doma se moc neohřejete. Ani s partnerem to není procházka růžovým sadem, ale pokud máte děti, neměli byste to s uražeností přehánět. Pak byste toho mohli hodně litovat. Nehrajte velké divadlo!