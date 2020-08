Karel Kovář začal lego sbírat před více než třiceti lety. A nejen to, vyrábí také své vlastní modely. Sestavil i unikátní půlmetrový prototyp nejznámější brněnské dominanty hradu Špilberku.

Jeho koníček odstartoval zájem vnoučat o stavění z kostiček. „Stavebnice lega mě oslovily, až když jsem jednou šel s vnučkou nakupovat hračky. Nejdřív jsem se zaměřil na železnice a vláčky. První lokomotiva, kterou jsem sestavil, se jmenovala Krokodýl,“ vzpomíná Karel Kovář. Sbírka se mu postupně rozrostla na stovky modelů.

délka: 00:17.22 Video Vášnivý sběratel lega z Brna Karel Kovář (60) přestal kouřit, aby ušetřil na kostičky. Markéta Malá

Místo hospody lego

Brňák shání součástky pro své modely doslova po celém světě. A není to levná záležitost. „Já už jsem skoupil celé Česko a nakupuji samozřejmě i v zahraničí. Hodně mi pomohlo, že jsem dříve nakupoval lega na kila. Utratil jsem třeba jen tři sta korun za kilo stavebnice. V posledních letech je ale už těžší podobnou nabídku sehnat,“ tvrdí.

Záliba ale není zadarmo. „Nejsem žádný boháč. Já už nechodím ani do hospody, od té doby, co mě to chytlo. Tím ušetřím spoustu peněz a přestal jsem kouřit. Proto si můžu dovolit asi tři tisíce měsíčně utratit za lego,“ usmívá seč. Kovářova sbírka lega je rájem i pro jeho devět vnoučat, které k němu rády chodí a bohatě si vyhrají.

Složité modely

Kovář staví nejraději složité modely typu Technic, tedy vlaky, auta jeřáby, bagry, vrtulníky, které jsou miniaturou originálů a skutečně fungují. Vlastní i unikátní dílky lega, které se už nevyrábí.

„Mám dva motorky, vyrobeno jich bylo celkem na celém světě jen asi dvacet. Rozpočet na jedno z mých aut byl asi 56 tisíc korun. Má 25 motorů, Lego technik dělá málokdo, jen plánek stojí mnohdy stovky korun,“ vysvětluje.

Kde najdete unikátní výstavu: Stovky lego-lahůdek a také vlastní modely brněnského sběratele v čele s půlmetrovým hradem jsou v současné době k shlédnutí v Muzeu města Brna právě na Špilberku. Výstava s názvem „Kostkohrádky“ potrvá do 30. srpna. Rodinné vstupné stojí 140 korun, děti do 6 let zaplatí jen desetikorunu.