K vidění je dechberoucí akrobacie v sedle a setkání s celým stádem koní. Bednáře poslouchají na pouhé mávnutí rukou. Podívanou umocňují světelné efekty, a protože jde o noční galashow, jsou umocněny šleháním plamenů, na scéně neschází přívaly jisker a závoje utkané z dýmu. Pomyslnou třešničkou na dortu jsou detailně propracované kostýmy ušité nejen pro mystické postavy z příběhu, ale i pro jejich koně.

„Tím hlavním, co divákovi nabízíme, je ale příběh. Vypráví o čtveřici živlů, Ohni, Vodě, Zemi a Vzduchu, které byly coby snové bytosti u zrození světa i člověka. Když pak zapomněl na to nejdůležitější, tedy žít svůj v lásce a radosti, zasáhnou a ve snaze pomoci mu dávají to nejdůležitější, dar milovat,“ prozradil Blesku Bednář.

Dar má pak podobu koně, do něhož živly vkládají to nejlepší ze sebe a vytváří z něj tak pátý element.

Chce show ukázat i v O2 Aréně

Představení mělo v červenci premiéru ve Westernovém městečku Boskovice, kde Bednář hraje v létě legendárního náčelníka Apačů Vinnetoua v inscenaci Poklad na Stříbrném jezeře. Za sebou má velké množství pestrých rolí. Mimo jiné si zahrál se stádem svých koní i Parida v show Trója v Číně. Galashow Kůň pátý element chce uvést i v pražské O2 aréně.

Video Video se připravuje ... Herec Mário Kubec se vrátil do Boskovic: V Pokladu na Stříbrném jezeře hraje lorda Castlepoola TV Blesk Zdeněk Matyáš

Show beze zbraní

Bednář jako jezdec využívá své špičkové jezdecké dovednosti v džigitovce. Při této akrobacii se jezdec na koni v trysku chrání za jeho tělem. Je i úřadujícím mistrem světa v jízdě na koni s využitím klasických zbraní, tedy luku, nože a kopí. Přesto žádná zbraň v představení překvapivě není.

V akčních scénách neschází divácky oblíbená akrobacie od jízdy hlavou dolů až po cval ve stoje na dvou koních. V tom Bednářovi sekunduje jeho partnerka Natálie Nováková.

Do přípravy nového představení se zapojila i taneční choreografka Sabina Jordánová, protože některé scény se odehrávají bez koní a jsou obdobou moderního tance. Mezi týmem, který pohybově připravovala, jsou i drsní kaskadéři a jezdci na koních.

„Já po nich žádala, aby pohybem vyjádřili jistý pocit či ladnost. Chtělo to jistou dávku trpělivosti, ale výsledek stojí za to,“ dodala s úsměvem.