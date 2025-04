Zpět

Živí se jako IT specialista, jeho srdcovkou jsou příběhy o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi. Jakub Čambal (25) se rozhodl, že 3D tiskem vyrobí kopií slavné Stříbrné pušky náčelníka Apačů. Výsledek předčil očekávání, věrná maketa jako by z oka vypadla filmové zbrani.