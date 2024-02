Ujala se dvou psů, najednou jich měla 27. Chovatelka koní neměla na kastrace, pomohli zvířecí záchranáři

Majitelka zvířat reportérkám přiznala, že se dostala do zoufalé situace. Činnost útulku, který se specializoval na problematické koně, byla pozastavena kvůli dědictví, navíc ze stávajících prostor, polorozpadlých hospodářských budov a výběhu, dostala výpověď a musí se odstěhovat. Všechny peníze, které vydělala, investovala do zvířat, štěňata se snažila prodávat. Když jí zvířecí záchranářka, která na místo dorazila spolu s Blesk tlapkami, nabídla pomocnou ruku, uvítala to.

Psi se chovatelce koní nekontrolovatelně rozmnožili | Jana Ulrichová

Do tří spolků a útulku

Akci na pomoc psům, při níž spojily síly dva spolky a jeden útulek, zorganizovala dlouholetá záchranářka Kateřina Ondičová. „Rozmnožili se mi tu, nemám na jejich kastrace,“ přiznala majitelka psů s tím, že je záchranářům daruje, včetně štěňat. V neděli na místo najelo několik aut, dobrovolníci ze spolků Dočasky De De, Pes nejvěrnější přítel a z útulku Dogsy si od majitelky psy převzali a odvezli je do dočasných péčí.

Záchranáři pejsky odváželi několika auty do dočasných péčí spolků Dočasky De De, Pes nejvěrnější přítel a do útulku Dogsy | Jana Ulrichová

Zbytek vykastrují

Majitelka a její dcera se s každým psem rozloučily, neobešlo se to bez slz. „Je mi z toho smutno, ale jsem ráda za tuhle pomoc. Stejně bych si je nenechala, hledala bych jim nové domovy,“ řekla. Dodala, že oceňuje i pomoc s kastrací pěti psů, které u ní zůstaly. „Odjelo odsud 22 psů, to je většina. Pro zbývající máme s Ligou na ochranu zvířat domluvené kastrace, začít by se s nimi mělo už tento týden,“ řekla Kateřina Ondičová.

Hrozila amputace

Dvanáct štěňat přijal spolek Pes nejvěrnější přítel. „Navíc jsme už před dvěma dny odtud přivezli fenku s poraněnou nohou. Hrozila jí amputace, po prvotním veterinárním vyšetření jsme se ale rozhodli, že se budeme snažit nožičku jí zachránit,“ řekla zakladatelka spolku Simona Štěpánková. Dodala, že všechny pejsky teď čeká veterinární prohlídka, očkování a odčervení, poté budou hledat nové domovy. Péče o zraněnou fenku ale potrvá mnohem déle, jen léčba antibiotiky se protáhne na týdny.

Na místě byla i zakladatelka spolku Pes nejvěrnější přítel Simona Štěpánková | Jana Ulrichová

Milí a přátelští

Dospělých psů se ujali v útulku Dogsy v Jestřebí na Českolipsku, čtyři štěňata, dvě pětiměsíční a dvě dvouměsíční, putovala do spolku Dočasky De De. „Jedeme s nimi rovnou na veterinu, kde podstoupí vyšetření. Pak si je po dvou rozeberou dočaskáři, kteří je budou socializovat, případně léčit, pokud to bude zapotřebí. Po očkování a odčervení jim budeme hledat nové domovy,“ řekla předsedkyně spolku Dita Pullmannová s tím, že všichni odebraní psi se jeví jako milí a přátelští, může jim ale trvat, než si zvyknou v novém prostředí.

Majitelka psy darovala, loučila se s nimi ale s těžkým srdcem a se slzami v očích | Jana Ulrichová

Jak pomoci?

Spolky Dočasky De De (4 psi), Pes nejvěrnější přítel (13) a Dogsy (5), které se darovaných psů ujaly, platí veškerou péči o ně ze svých transparentních účtů. Zájemci, kteří by jim chtěli přispět, najdou čísla účtů na jejich webových a facebookových stránkách. Na Doniu bude navíc v dohledné době vypsaná sbírka, kde bude možné přispět i na kastrace psů, kteří u majitelky zůstali.