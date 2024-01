Fiškus a Mína žili na ulici. Vymazlená odrostlá koťata čekají v útulku na svůj domov

Obě koťata (asi 6 měsíců) přišla do útulku coby tříměsíční. „Přišla k nám spolu s dalšími dvěma sourozenci, kteří už mají nové domovy. Našla je starší paní, přidali se k ní na ulici,“ popsala vedoucí útulku Jana Kymrová. Dodala, že nálezkyně si koťata nemohla nechat, protože má své vlastní kočky a další by už nezvládla, požádala proto o pomoc útulek.

S vedoucí útulku Janou Kymrovou už se Fiškus i mazlí | Jana Ulrichová Socializují je

Koťata zvyklá žit na ulici byla po příchodu do útulku polodivoká. „Paní je pouze krmila, takže koťata nebyla socializovaná, nebyla zvyklá na kontakt s člověkem, nenechala se ani pohladit,“ popsala Jana s tím, že to všechno se ale už teď změnilo. „Tím, jak s nimi manipulujeme, jsme s nimi denně v kontaktu, vozíme je k veterináři, mluvíme na ně a hladíme je, je vlastně socializujeme,“ vysvětlila.

Mína je mourovatá kočička, která je už kastrovaná | Jana Ulrichová

Trpělivě, pomalu

Přesto musí budoucí majitelé počítat s tím, že jde o koťata narozená na ulici, která budou už napořád opatrnější, bázlivější, divočejší. „Je to o velké trpělivosti. Člověk, který si je bude chtít adoptovat, se bude muset držet našich rad a postupovat podle našich pokynů, které jsou už osvědčené,“ řekla vedoucí útulku.

Na zahradu ne

Mína, která je už i vykastrovaná, i Fiškus se hodí ke komukoli, kdo má rád kočky. Měli by ale žít pouze v bytě. „Určitě to nejsou kočky, které by mohli majitelé vypustit na zahradu a doufat, že se večer vrátí domů. Ztratily by se a už by je neviděli,“ řekla Jana s tím, že obě koťata jsou čistotná, mají hygienické návyky. Zvykají si už pomalu i na lidskou náruč. Pokud budou budoucí majitelé trpěliví a dají jim prostor na to, aby si v novém domově zvykli, najdou v nich brzy skvělé společníky.

Fiškus je pěkný kocourek s bílou maskou | Jana Ulrichová

Najdou domov?

Milovníci koček, kteří by se chtěli Míny nebo Fiškuse ujmout a dát jim nové domovy, mohou kontaktovat útulek v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.