Chrudimský útulek praská ve švech, na kočky má stop stav. Zájemci o ně se nehrnou

Kapacita útulku je pro kočky malá, měli by jich pojmout maximálně šest, mají jich ale jednou tolik. „Dvě z toho jsou na hospitalizaci u naší veterinářky,“ řekla vedoucí útulku Anežka Formanová s tím, že další kočičky zatím přijímat nemohou.

Vedoucí útulku Anežka Formanová (vlevo) se svou kolegyní a koťaty k adopci | Jana Ulrichová

Velký výběr

Milovníci koček by si přitom v Chrudimi určitě vybrali. „Máme tady dvě roční tříbarevné kočičky, několik koťat a jednu starší, osmiletou kočičku Chňapku, která je handicapovaná. Nemá nožičku, což jí ale nijak nevadí, neomezuje ji to,“ řekla vedoucí. Dodala, že kočička byla přijata ve velmi špatném stavu, byla vyhublá, což se teď v útulku snaží napravit.

Svůj domov vyhlíží i tato kočička. | Jana Ulrichová

Žádní zájemci?

Posledním přírůstkem útulku jsou tři koťata Hejzl, Debí a Megí. „Jsou to tříměsíční mazliví mourci, zřejmě sestry z jednoho vrhu. Jsou hravá, zdravá, doufám, že brzy odejdou do nového domova. Není důvod, proč by tu měli zůstávat, zájemci o ně se ale zatím žádní nehlásí,“ řekla Anežka.

Jen jako jedináčci

Jako v každém kočičím útulku i zde mají v oddělené místnosti svěřence, kteří jsou FIP pozitivní, mají infekční peritonitidu, což je virové onemocnění způsobené zmutovanou formou kočičího koronaviru. I tyto kočičky ale mohou odejít do nového domova, musí v něm být ale kočičím jedináčkem. „Lidé se jejich adopce nemusí bát, protože virus není přenosný ani na lidi, ani na psy, ohrožuje pouze kočkovité šelmy,“ vysvětlila vedoucí.

Samostatný pokojík mají v útulku kočičky, které jsou FIP pozitivní. I ony ale mohou odejít do nových domovů, musí tam ale být kočičím jedináčkem. | Jana Ulrichová

Povinné kastrace

Zájemci, kteří by si chtěli adoptovat kočičku z chrudimského útulku, musí být starší 18 let a musí mít české občanství. V útulku podepíší adopční smlouvu, jejíž součástí je nově i podmínka povinné kastrace. „Chceme tak předejít případnému množení na našich zvířatech,“ vysvětlila Anežka Formanová s tím, že to se týká všech zvířat, tedy nejen koček, ale i psů. „Stanovíme datum, do kterého chceme, aby zvíře bylo vykastrováno a to pak kontrolujeme. Pokud to majitel nesplní, zvíře odebereme,“ řekla.