Vánoční dárek, který pomáhá: Kniha o nemocné fence vzala čtenáře Blesk tlapek za srdce

Dojemný příběh fenky flat coated retrívra Lady, kterou postihlo vzácné nádorové onemocnění, a její rodiny, která neváhala investovat statisíce, aby ji zachránila, chytil čtenáře za srdce. Přispěli do sbírky na Donio a kupovali i knihu. „Díky Blesk tlapkám se jich prodalo docela dost, stále jich ale máme velké množství na skladě,“ řekla Ellina maminka Karolína Kyselová s tím, že z knih proto teď vytvořili vánoční balíčky. „Myslím, že by to mohl být hezký vánoční dárek, který potěší čtenáře a zároveň pomůže,“ vysvětlila.

Kyselovi s fenkou Lady a bostonským teriérem Rosárkou | Jana Ulrichová

Masáže pomáhají

Lady se zákeřným infiltrativním lipomem bojuje ze všech sil, podstoupila operaci ve Vídni a poté měsíční ozařování v Německu. Tím ale její problémy neskončily. „Vlivem ozařování nám začala ochrnovat, protože došlo k poškození míchy. V současné době proto Lady podstupuje fyzioterapie, hydroterapie a masáže, které jí velmi pomáhají,“ řekla paní Karolína. „Teď se jí daří dobře, bojím se ale, abych to nezakřikla,“ dodala.

Lady s Rosárkou vesele dovádí. | Jana Ulrichová

Léčba za půl milionu

Léčba Lady, která už navždy zůstane onkologickým a neurologickým pacientem, vyšla rodinu už na půl milionu korun. V současné době se měsíční náklady pohybují kolem 8000 korun za rehabilitace, cvičení a potřebné doplňky stravy. Nádor je zatím pod kontrolou, podle CT vyšetření se nezvětšuje, nemoc ale může kdykoli znovu udeřit. Přesto už rodina plánuje, jak s penězi ze sbírky a prodeje knih, které v případě uzdravení Lady nevyužije, naloží. „Chtěli bychom je darovat na léčbu i jiným pejskům,“ řekla paní Karolína.

Pořídili kamarádku

Aby se Lady rozveselila a získala ještě větší chuť do aktivního života, pořídila jí rodina psí kamarádku, fenku bostonského teriéra Rosárku. „Byla nám souzená. Narodila se v týdnu, kdy Lady postupovala ozařování, a navíc v chovatelské stanici s názvem Nikdy nevzdávej svůj boj. „Hrají si spolu, Ladynce to hodně pomáhá,“ řekla Ella. Radost má i její bratr Adam, který si pejska s placatým čumáčkem přál.

Kniha o Lady, kterou napsala 9letá Ella, může být hezkým vánočním dárkem. | Jana Ulrichová

Jak rodinu podpořit?

Rodinu, která do nemocné fenky investovala veškeré úspory, mohou zájemci stále podpořit, a to buď libovolným příspěvkem do sbírky na Donio https://www.donio.cz/na-lecbu-ladynky, která stále ještě běží, nebo zakoupením knihy a dárkových předmětů na webové stránce https://www.pribehlady.cz/kniha/.