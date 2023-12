Sáru už dvakrát lidé zradili. Nejdřív ji vyhodili s břichem plným štěňat, pak ji vrátili z adopce

Sára poté, co ji našli na ulici, skončila v útulku v Jimlíně. Porodila tam štěňata, podstoupila kastraci a dočkala se i adopce, která se ale nevyvedla. Její nová panička zemřela a osamělý partner o fenku nestál. „Odmítl ji, možná ji nezvládal. Řekl, že ji doma nechce,“ popsala Eva Somerliczka, dočaskářka spolku Pes nejvěrnější přítel, která se nyní o Sáru stará.

Sára se svou dočasnou paničkou Evou | Jana Ulrichová

Zvládá povely

Sára je u Evy už čtyři měsíce, za tu dobu si zvykla na domácí pohodlí, naučila se ale i spoustu nových věcí. „Umí povely sedni, lehni, pac, panáčkuje. Když jí řeknete „na místo“, okamžitě se sebere a jde. Učíme se k noze, což jí ještě úplně nejde, ale jsme na dobré cestě,“ řekla Eva s tím, že Sára má i stoprocentní hygienické návyky.

Sára je hezká kříženka labradora | Jana Ulrichová

Lovecké pudy

Podle dočaskářky je Sára velmi milující fenka. „Na lidi je strašně hodná, má ráda i děti. Je ale dominantní, takže se nehodí k malým domácím zvířatům, má tendenci lovit. Doporučila bych ji proto jako zvířecího jedináčka nebo k větší, ale submisivní feně,“ řekla dočaskářka.

Potřebuje pohyb

Ideální by byla pro Sáru aktivní rodina, protože má ráda procházky a pohyb. Kvůli loveckým pudům, ale i strachu z bouřky a neznámých věcí musí být venčena pouze vodítku. Ideální by pro ni byl domek se zahrádkou s přístupem dovnitř, pokud se jí ale majitel bude věnovat a dopřeje jí dostatek pohybu, bude spokojená i v bytě.

Sára zvládá základní povely | Jana Ulrichová

Kvalitní domov

Sára je zdravá, její jediný problém je nadváha, se kterou už do dočasné péče přišla. Má proto naordinovanou dietu, kterou u ní bude muset dodržovat i budoucí majitel. „Je to jeden z nejleších psů, co znám. Nový domov si určitě zaslouží. Musí být ale kvalitní,“ zdůraznila dočaskářka s tím, že zájemci, kteří by ho Sáře chtěli poskytnout, mohou kontaktovat zástupkyni spolku telefonicky na čísle 604 874 909, nebo mohou psát na mailovou adresu pesnejvernejsipritel@seznam.cz.