Z ulice na stupně vítězů. Vyhozená Lusy si vybojovala život i mistrovský titul

Aneta si Lusy vyhlédla krátce poté, co její rodině zemřel předchozí pejsek. „V tu chvíli potřebovala psa, protože jsem se cítila špatně. Lusy přišla ve správný okamžik,“ řekla s tím, že z roztomilého štěněte se ale vyklubal ďáblík, který všechno ničil, vyrazila s ním proto na cvičák. „Potřebovali jsme ji zabavit, protože ničila všechno, oblečení i nábytek,“ vysvětlila Aneta, proč se společně pustily do agility a sportovní kynologie.

Fenka Lusy se svou paničkou Anetou, která ji dovedla až k titulu mistryně světa | Jana Ulrichová

Sbírá tituly

Lusy se ukázala jako velmi nadaná. Psí aktivity jí šly, nejvíce jí ale zaujal dog puller, který objevily na jednom z psích festivalů. „Šel jí od začátku, bylo to jako nějaký signál shůry,“ řekla Aneta s tím, že během krátké doby se Lusy rychle zdokonalila natolik, že se z ní nakonec světová šampiónka. „V roce 2018, asi půl roku poté, co jsme puller objevily, získala na mistrovství světa 3. místo. V roce 2020 vyhrála Mistrovství České republiky, které v roce 2022 obhájila, a letos jsme vyhrály Mistrovství světa v Polsku,“ vyjmenovala společné úspěchy Aneta.

Lusy se svými trofejemi | archiv Anety Hejné

Zázračný život

Úspěch to byl o to větší, že s vítězstvím Lusy nikdo nepočítal. Kvůli zranění totiž moc netrénovala. „Byl to takový malý zázrak. Všichni jsme to obrečeli,“ řekla Lusyina panička. Dodala, že zázračný je celý život s Lusy. „Dostává mě mezi lidi, se kterými bych se bez ní nikdy neseznámila, a na místa, kam bych se asi nikdy nepodívala,“ řekla.Toho, že se ujala psa z útulku, nikdy nelitovala. „I se psem z útulku se dá dostat neskutečně daleko. Dokáže z něj vyrůst naprosto dokonalý společník a skvělý parťák,“ řekla.

Osobní rekord

Mistrovství světa v Polsku se účastnili psi z osmi zemí. V kategorii dog puller running, kde Lusy soutěžila, jich stála na startu zhruba padesátka. Pes v této kategorii běhá 90 vteřin. Jde o to, kolikrát za tu dobu přeběhne 30metrové hřiště. Lusy byla nejlepší, zvládla to 15x. Byl to její osobní rekord.

Takto Lusy zazářila na mistrovství světa | archiv Anety Hejné

Víte, že …

… dog puller je jediný sport na mistrovství světa, který mohou provozovat nejen psi s průkazem původu, ale také kříženci jako je Lusy?