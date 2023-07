Smolař Jack má nový domov díky Blesk tlapkám! Když byl štěně, týrali ho, roky čekal v útulku

Jack, v jehož adopci už skoro nikdo nevěřil, čekal na novou rodinu roky. Najít vhodné majitele se kvůli jeho problémům dlouho nedařilo. Teď ale zástupci spolku Pes nejvěrnější přítel, který ho měl ve své péči, jásají.

„Jack našel svoji vysněnou rodinu letos v březnu. Všichni jsme se báli, že to opět nevyjde, dnes už ale můžeme s jistotou říct, že Jack je opravdu doma,“ uvedla zakladatelka spolku Simona Štěpánková.

„Věřím, že ti, kteří pomáhali Jackovi ke štěstí, budou mít stejnou radost jako my, protože Jack už netrpí sebepoškozováním, už vůbec nereaguje na cyklisty a nemá žádné choutky utíkat a překonávat vysoké ploty. Tohle je další důkaz toho, že naše práce má smysl,“ dodala s tím, Jack našel tento domov díky reportáži Blesku.

Jack se svým novým páníčkem | archiv Jany Růžičkové

Chytil za srdce

Paní Jana na Jacka natrefila, když si na chalupě pročítala v Blesku reportáže Blesk tlapek. Jeho pohnutý příběh ji zaujal. „Řekla jsem si, že všechno, co potřebuje, máme včetně vysokého plotu. A tak jsme se domluvili, že to s ním zkusíme,“ řekla s tím, že když se s ním jeli poprvé seznámit, vzali s sebou rovnou i svou fenku Teru, kterou si adoptovali před rokem. A dopadlo to, jak nejlépe mohlo, všichni v sobě našli zalíbení.

Jack je v novém domově spokojený | archiv Jany Růžičkové

Zvládá kola, neutíká

Jack, který svou osamělost nesl těžce a v kotci se kvůli tomu sebepoškozoval, už nic takového nedělá. Cyklisty na kolech, které nesnášel, štěkal a útočil na ně, míjí bez povšimnutí, a co víc, s novým pánečkem už zvládl dokonce běžet v klidu vedle kola. A protože má i parťačku na dovádění na zahradě, nemá už ani nejmenší chuť někam utíkat.

Už se i mazlí

Jack a Tera nejsou prvními psy, které rodina zachránila. Už dříve měli adoptovaného ovčáka Jimma. „Vzala jsem si ho, i když mi říkali, že už je starý a nedá se přeučit, že nikdo neví, jak bude reagovat. A byl to nakonec miláček, neskutečně vděčný,“ řekla paní Jana s tím, že když loni odešel, ujala se Tery a nyní i Jacka.

„Dělá nám radost tím, jak má chuť do života, protože to je prostě energie v kožichu,“ řekla. Dodala, že zatímco Tera byla od začátku mazlivá a vděčná, Jack, už proto, že si prošel vícero rukami, byl zpočátku chladnější. „Nechtěl se nám ani moc dívat do očí, mazlit se nechal, ale byl takový odtažitý. I to se teď ale změnilo, už nám leze na klín, je nadšený,“ řekla s tím, že je ráda, že čte Blesk, protože díky tomu našli v Jackovi skvělého společníka.

Jack je v novém domově spokojený | archiv Jany Růžičkové

Hůl a roky čekání

Mohutnému kříženci Jackovi se nedařilo najít domov roky. Byl problémový. První majitelé ho coby štěně vychovávali holí, což ho poznamenalo. Když zjistili, že ho nezvládnou, vzdali se ho. V té době, na jaře 2017, se ho ujal se spolek Pes nejvěrnější přítel, který ho svěřil zkušené výcvikářce, která s ním pracovala. Díky tomu se mu nakonec podařilo najít domov u mladého Vietnamce, který to s ním uměl a měl v něm parťáka.

Jack si se svým prvním páníčkem, který ale musel odjet do Vietnamu | Jana Ulrichová

Druhá reportáž pomohla

Mladík se ale musel v roce 2021 vrátit zpět do Vietnamu, a tak spolek začal Jackovi hledat znovu nový domov. Marně. Tehdy o něm Blesk tlapky psaly poprvé. Roky ale utíkaly a o Jacka se stále nikdo nehlásil. Už to vypadalo, že dožije na cvičišti v kotci, když spolek letos v březnu požádal reportérky o druhou reportáž. A ta zabrala, díky ní má teď Jack konečně domov.