Rikyho na východě Slovenska bili, domov nenašel. Na lidi nezanevřel, potřebuje lásku. Dočká se jí?

Kapka pro tlapky s útulkem, ze kterého Riky pochází, spolupracuje už dlouho. „Vozíme tam materiální pomoc, a občas od nich vezmeme i psa, kterému se tam dlouho nedaří najít domov,“ řekla zástupkyně spolku Petra Holzmannová s tím, že na Slovensku čekal Riky na adopci přes půl roku, ve spolku Kapka pro tlapky je teď už dva měsíce.

Riky s Petrou Holzmannovou, která ho má ve své péči | Jana Ulrichová

Bojí se, uhýbá

Riky přišel do Třebíče s nálepkou problémového psa. „U nás se nic takového nepotvrdilo. Možná to bylo tím, že žil v útulku, kde je 250 psů a permanentní stres. V takovém případě mohou zvířata reagovat jinak. U nás se ale projevuje jako naprosto klidný, vyrovnaný a milující pes,“ řekla Petra. „Je ale vidět, že ho někdo bil, protože se bojí rychlých pohybů, uhýbá před nimi, a je nervózní z předmětů, které drží člověk v ruce. Reaguje ale jen tak, že se buď přikrčí, nebo se snaží odběhnout,“ dodala.

Riky je hezký a milý pes | Jana Ulrichová

Potřebuje lásku

Podle zástupců útulku je Riky naprosto milý pes, který vyhledává přítomnost lidí a baví ho veškeré aktivity. „Přišel k nám s nadváhou, takže teď hubeme. Jde mu to skvěle, protože veškerý pohyb, který pro něj vymyslíme, ho baví. Má rád vycházky, běhá dokonce s koloběžkou,“ řekla Petra. „Není to ale to, co by primárně vyžadoval. Mnohem důležitější je pro něj přítomnost lidí. Potřebuje, aby ho měl někdo rád a on mohl milovat jeho,“ dodala.

Pes pro každého

Riky se hodí do každé rodiny, k mladším i starším lidem, nebude mít problém ani s dětmi. Je hodně kontaktní, potřebuje ale, aby s ním noví majitelé také pracovali. „Potřebuje výcvik. Už jsme s tím začali, má ale pořád ještě co dohánět. Výhodou je, že ho všechno baví a je snadné ho motivovat jídlem,“ řekla Petra. Dodala, že s ostatními psy nemá problém, i když zpočátku na ně vrčel. „S tím jsme si ale poradili, je třeba mu nastavit pravidla,“ dodala s tím, že teď už vychází s každým. Neměl by mít problém ani s kočkami, protože nemá tendenci lovit.

Riky je kříženec bígla a labradora | Jana Ulrichová

Čeká na domov

Riky je naprosto zdravý, je očkovaný a kastrovaný, připravený odejít do nové rodiny. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout a dát mu nový domov, mohou kontaktovat spolek písemně na e-mail kapkaprotlapky@seznam.cz.