Timmy přišel do útulku zanedbaný a s obřím nádorem. Teď je z něj mazel, který vyhlíží nový domov

Timmy se dostal do útulku Zelené Vendolí na Svitavsku ještě s jedním pejskem, který je teď v dočasné péči. Oba byli velmi zanedbaní, protože je jejich postarší majitel nezvládal. „Byli silně zablešení, nebyli socializovaní, neznali jiné lidi. Pán byl s nimi jen doma, neznali vodítko, nechodili vůbec na vycházky, takže měli velmi oslabené svaly,“ popsala dobrovolnice Monika Jamborová.

O Timmyho se v útulku stará dobrovolnice Monika Jamborová | Jana Ulrichová

Už je zdravý

Timmy na tom nebyl dobře ani zdravotně. Měl obrovský otevřený nádor na ocásku, který mu musel veterinář amputovat. Podstoupil kastraci a také léčbu jater, se kterými měl problémy kvůli nevhodné stravě. To všechno se ale v útulku srovnalo. „Pomohly dieta a léky. Teď jsme byli opět na krvi, všechny výsledky byly v pořádku. Timmy je naprosto zdravý pes,“ řekla Monika.

Připraven odejít

Timmy neznal vodítko, v útulku ho ale na něm naučili chodit. Zpočátku zvládal kvůli ochablému svalstvu jen krátké vycházky, teď už vydrží venku i dvě hodiny. „Jako každý bígl si čmuchá, je spokojený, nic ho nebolí. Je připravený odejít do nové rodiny,“ dodala dobrovolnice.

Má rád procházky

Timmy je velký mazel, který si ale užívá i doposud nepoznané procházky. Hodil by se proto k někomu, kdo by byl schopen mu je dopřát a absolvovat je s ním. Musí ale počítat s tím, že venčit a procházet se musí Timmy pouze na vodítku, protože špatně slyší a má lovecké sklony. „Samozřejmě by se mu líbila i malá zahrádka, bydlet by měl ale uvnitř,“ řekla Monika Jamborová.

Hodný pejsek

Timmy sice na cizí psy štěká, ale na svou smečku by si zřejmě zvykl. Je to lovec, takže kočky a další domácí zvířátka by k němu nebyla úplně vhodná. Naopak děti mu nevadí. „Je to opravdu hodný pejsek, nemá v sobě žádnou agresi vůči lidem,“ zdůraznila Monika.

Strach z adopce

Najít domov pro staršího pejska, jako je Timmy, není vůbec jednoduché, protože lidé se takových adopcí obávají. „Bojí se veterinárních výdajů, bojí se, že starší pejsek s nimi už nebude dlouho. Když ale tyto obavy překonají, zjistí, že jim bude Timmy vděčný, bude jim skvělým parťákem, který tu s nimi může být ještě několik let,“ řekla Monika Jamborová.

Volejte, pište

Zájemci, kteří by se chtěli Timmyho ujmout a dát mu hezký domov na dožití, mohou kontaktovat útulek Zelené Vendolí telefonicky na čísle 605 504 533 nebo písemně na e-mail zelene.vendoli@seznam.cz.