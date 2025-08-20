Až detailní pohled prozradí, že jde o přemalovanou trafostanici. Členové výtvarného sdružení splnili zadání radnice městské části Obřany a Maloměřice na jedničku. Změnit trafostanici v autobus jim zabralo tři dny práce.
„Jde o malbu site-specific, kde se přizpůsobujeme objektu, místu a věcem okolo. Někde se hodí něco jednoduchého, jinde zase něco výrazného, co vystupuje z prostoru. V případě autobusu nevadí, že je výrazný, protože jeho okolí je jednolité, samé šedé haly,“ vysvětlil Lukáš Veselý.
Příchozí při obhlídce zjistí, že do jedněch dveří autobusu vede dokonce červený koberec k luxusním sedačkám, u druhých naopak najde jen obyčejnou židli. S nadhledem tak tvůrci zpodobnili bussines class a economy class, byť v městském autobuse jsou si všichni cestující rovni.
Hned šest trafostanic EG.D v Brně získalo atraktivní fasádu. EG.D
O zajímavém počinu, který zvelebil veřejný prostor, už se mezi Brňany ví. „Známí nám doporučili, ať si autobus prohlédneme. Pánům umělcům se to povedlo. Dokonce jsme zkoušeli i nastoupit, ale nejde to,“ smála se jedna z Brňanek, která se u autobusu vyfotila.
Malujeme jinak
Členové výtvarného sdružení svými malbami zkrášlili v Brně i v jeho okolí už řadu objektů. Jedno z posledních děl sdružení je k vidění v centru Brna v Novobranské ulici. Mural zpodobnil ikonické postavy Vlka a Zajíce. Vůbec nejaktuálnějším dílem sdružení je mural v Neslovicích u Brna s názvem Cyklisté v pelotonu.