Desítky zraněných po havárii Flixbusu: Ve vozu cestovali Češi! Záchrana trvala hodiny

Mezi cestujícími bylo i pět Čechů. Žádný z nich neutrpěl zranění. Podle rezervačního systému společnosti Flixbus jezdí tento spoj i přes Českou republiku.

Nehoda se stala na dálnici A19 u města Röbel ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko, asi 150 kilometrů severně od Berlína, který měl být další zastávkou na cestě. Autobus jel na trase z Kodaně do Vídně. Podle stránek společnosti Flixbus má tento spoj zastávku i v Praze u Hlavního nádraží.

Autobus podle policie havaroval kolem 02:40. „Ze zatím nezjištěné příčiny... sjel Flixbus z vozovky doprava a převrátil se na stranu,“ uvedla policie. Na palubě bylo 54 cestujících a dva řidiči.“ Autobus se už podařilo pomocí jeřábů postavit,“ řekla ČTK mluvčí policejního prezidia v Rostocku.

Podle policie v autobuse cestovali lidé z 23 zemí. Kromě Čechů a Slováků byli mezi pasažéry například Němci, Poláci a Ukrajinci, ale i Kanaďané, Japonci či Bangladéšané.

Zranění byli převezeni do nemocnic v okolí místa nehody, jednoho těžce zraněného vrtulník přepravil do Berlína. Jeden z pasažérů byl podle policie dvě hodiny zaklíněn v havarovaném autobuse a záchranáři jej museli vystříhat. Řidiči neutrpěli zranění. Nezraněné cestující záchranáři převezli do města Röbel, někteří se mezitím vydali náhradním autobusem do Berlína nebo vlastní dopravou na další cestu.

Policie zahájila vyšetřování nehody, bude podle ní ale složité mimo jiné kvůli velkému počtu cizinců v autobuse. Tlumočníky bude muset zajistit i pro řidiče, kteří pocházejí z Gruzie. Oba mají ale dlouholeté řidičské zkušenosti. Autobus byl vyroben letos. Policie odhaduje způsobenou škodu na půl milionu eur (12,3 milionu Kč).

Podobnou nehodu měl autobus společnosti Flixbus v lednu na dálnici A11 v německé spolkové zemi Braniborsko, kdy při cestě z Berlína do polského města Štětín sjel z vozovky a převrátil se. Policie předpokládá, že nehodu způsobilo špatné počasí. O život tehdy přišli dva lidé, 11 dalších utrpělo zranění.