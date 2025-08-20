Máma Zuzana a Dorotka (†7) utonuly v Hronu: Zdrcený vdovec zůstal sám na čtyři děti
Obec Čata u Levic stále halí smutek. Zuzana (†34) a její dcera Dorotka (†7) přišly o život v sobotu 16. srpna v řece Hron, když se matka snažila zachránit tonoucí holčičku. Po Zuzaně zůstaly čtyři děti, malé vnouče a manžel Rafael. Ten se ztrátou bojuje nejen psychicky, ale i finančně. Přiznal, že nemá prostředky na důstojný pohřeb – všechny peníze padly pouze na kremaci.
V sobotu odpoledne vyrazila Zuzana s dětmi k řece. Dorotka si chtěla z vody vytáhnout kámen, ale nečekaně se dostala do potíží. Její bratr (13) se okamžitě snažil sestřičce pomoci a tahal ji k sobě, ale nedokázal ji udržet nad vodou. V tu chvíli skočila do vody i jejich matka Zuzana. Statečně bojovala o život své dcery, ale obě nakonec zmizely pod hladinou.
Na břehu zůstaly další dvě děti, které musely sledovat, jak přicházejí o sestru i maminku. „Ráno se probudím a doufám, že to byl jen sen, ale její místo je prázdné. Děti se ptají, kdy se máma vrátí, a já jim neumím odpovědět,“ řekl deníku Nový čas zlomený vdovec Rafael (54).
Muž se kromě těžkého smutku potýká i s finanční nouzí. Všechny úspory padly na kremaci a rodina nemá prostředky na pohřeb. „Urny mi donesou domů. To bylo jediné, co jsme si mohli dovolit,“ přiznal.
Na Rafaelova bedra teď spadl celý chod domácnosti. Zůstal sám se čtyřmi dětmi, z nichž nejmladší má pouhých sedm měsíců. Přestože je ztrátou manželky i dcerky zdrcený, musí najít sílu postarat se o děti a zajistit jim základní potřeby.
Tragédie otřásla i obcí Čata. Starosta Marian Csákvári slíbil, že místní úřad zprostředkuje finanční pomoc i podporu přes nadace. Rodina tak kromě nenahraditelné ztráty čelí i nejisté budoucnosti, kdy bude muset řešit každodenní život bez maminky, jež byla všem oporou. „Je tu teď smutno, chybí nám její smích, její hlas, její láska – všechno bylo jiné, když tu byla. Dorotka měla jít v září do školy, tak se těšila, a teď tady není ani ona, ani máma,“ posteskl si nešťastný Rafael.