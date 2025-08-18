Záhadné utonutí matky s dcerou (†7) v Hronu. Místní nechápou: Řeka je mělká a klidná!
Podvečerní koupání v řece Hronu skončilo smrtí matky a malé dcery. Přestože byla hladina vody nízká, obě se utopily. Další dvě děti se dostaly na břeh, ale matce a sestřičce už pomoci nedokázaly. Okolnosti neštěstí zůstávají nejasné.
Rodina, která se do Čaty přistěhovala teprve nedávno, trávila sobotní večer u řeky. Matka se třemi dětmi vstoupila do vody, zpočátku šlo o obyčejné letní koupání. Během několika minut se ale poklidná situace proměnila v drama.
Třináctiletý syn a jeho dvanáctiletá sestra doplavali na břeh, jejich nejmladší sestra (†7) se však začala topit. Bratr ji zoufale držel nad hladinou, ale nezvládl ji vytáhnout. V tu chvíli k nim zamířila i matka, aby dceru zachránila. Jenže i ona se dostala do potíží a pod hladinou zmizela společně s ní.
Svědci okamžitě přivolali záchranáře. Dívku se podařilo dostat na břeh, snaha o její oživení ale byla marná. „Ohledávající lékař konstatoval úmrtí. Hasiči si oblékli ochranné prostředky a vydali se hledat druhou osobu,“ uvedla pro TV Markíza mluvčí hasičů Michaela Gundová. Po necelé hodině našli tělo matky, zachycené o strom na protějším břehu. I v jejím případě lékař potvrdil smrt.
Místní obyvatelé tragédii nechápou. „Hron je mělký. Nechápu, jak se něco tak strašného mohlo stát. Nevím, jestli šlo o cizí zavinění, doufám, že ne,“ řekl starosta Čaty Marián Csákvári. Podle něj rodina řeku neznala, protože v obci žila jen krátce.
Na místo dorazili také psychologové, aby poskytli podporu přeživším dětem i příbuzným. Policie nyní zjišťuje, co přesně se toho večera stalo.
