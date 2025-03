Samuel na gymnáziu ubodal Máriu s Alenkou: Šokující informace o jejich smrti! Dalo se jí zabránit?

Je tomu už více než dva měsíce, co Slovenskem otřásl odporný čin. 16. ledna na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi spáchal teprve osmnáctiletý student Samuel dvojnásobnou vraždu. O život přišla jednapadesátiletá učitelka a zástupkyně ředitele Mária a Samuelova osmnáctiletá spolužačka Alenka. Při útoku zranil

i spolužačku Barborku (18), která bránila kamarádk. Brutální vražda se podle nových informací možná vůbec nemusela stát!

Podle slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ byly se Samuelem problémy od útlého dětství. Podle místních se jeho nezvladetelné chování projevovalo už

v mateřské škole. Jako deváťák měl být souzen za dva úmyslné trestné činy

- výtržnictví a vyhrožování. Tehdy se mladík dopustil i slovního i fyzického útoku vůči spolužačce. Už tehdy ho chtěl mít státní zástupce v ústavní psychiatrické léčbě. Ale soud se táhl dva roky.

Samuel přestoupil na gymnázium ve Spišské Staré Vsi na podzim roku 2023

z Lučence. Jen pár týdnů předtím mu skončila podmínka za výtržnictví

a vyhrožování. Chvíli měl být klid, problémy ale mladík začal děla během několikadenního kurzu. Spolužačkám měl psát otřesné zprávy, které se daly jen těžko pochopit. „Jsi tak hezká, že si tě umím představit naporcovanou

v mrazničce.“ nebo: „Když tě shodím ze skály, tak bude z tebe pěkný mastný flek.“

Pochybila policie?

Zástupkyně Marika tehdy informovala ředitele policejní stanice ve Spišské Staré Vsi Marka G.o problémovém chování Samuela. Ten ale tvrdil, že mladíkovo jednání spadá pod šikanu, která nemá oporu v trestním zákoně.

Na začátku ledna letošního roku předložila Marika jednomu z policistů dokumentaci, ve které popisovala chlapcovo verbální útoky ale i agresivní napadání na půdě školy. „Spolužačku měl chytit pod krk a pak jí řekl, že by s ní chtěl strávit čas o samotě, ale ona mu nedala k tomu příležitost. A že by si poradil is jejím otcem,“ stojí ve spise.

Policie ve zprávách, které mladík spolužačkám psal, neviděla trestný čin. Doporučila, aby se komisionálního přezkoušení, které Samuela čekalo, zúčastnil

i policista. Policejní ředitel Martin G. navíc ředitelku gymnázia ujistil, že naplánuje na dobu zkoušek policejní hlídku v blízkosti školy. Ta však dorazila až po tragédii...

Vrah se pokusil o sebevraždu

Samuel se jen několik dní po tom, co spáchal dvojnásobnou vraždu pokusil opakovaně o sebevraždu. Nejprve ji podle televize Markíza chtěl spáchat na konci ledna v cele v bratislavském justičním paláci. Zabránili mu v tom pracovníci vězeňské stráže.

K dalšímu pokusu mělo dojít ve vězeňské nemocnici v Trenčíně, kde si mladík uvázal kolem krku prádlo a chtěl se oběsit. V současné době je Samuel podle slov mluvčí sboru vězeňské a justiční stráže Anny Bečkové Ragasové pod nepřetržitým monitoringem prostřednictvím kamer.