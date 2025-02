Samuel ubodal na gymnáziu Máriu s Alenkou: Šokující slova před soudem!

Před více než měsícem došlo na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi k brutální dvojnásobné vraždě. Osmnáctiletý student Samuel tam ubodal svou učitelku Máriu (†51) a spolužačku Alenku (†18). Před soudem teď student přiznal, že útok plánoval. Prozradil i to, na co myslel, když zaútočil na Alenku, a co chtěl udělat po dvojnásobné vraždě.