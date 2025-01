Všechny vás podřežu a posekám mačetou! Studenta vytočilo, že ve škole zpackal úkol

Smrtí vyhrožoval mistrovi i spolužákům student (17) střední školy v Humenném na východě Slovenska. Při praktické výuce špatně ořízl tvárnici. Když mu to mistr vytkl, chytil kluka rapl a začal, že všechny podřeže a poseká mačetou. Tu pak policisté našli v bytě chlapcových rodičů.

Studenti měli praktickou výuku, ořezávali tvárnice na chodník. Jeden si ale materiál špatně přeměřil a odřízl o centimetr méně. „Dej si víc záležet, buď důslednější,“ upozornil ho na chybu vyučující. Výtka vzápětí odstartovala nečekaný sled událostí.

Podle serveru noviny.sk se mladík rozzuřil. Osopil se na mistra i spolužáky, hrozil, že je pozabíjí, podřeže a že si do školy přinese mačetu. Incident se odehrál na konci vyučování, v hodině to víc neřešili. Studentům se ale do druhého dne vše rozleželo v hlavě a informovali ředitele školy. Ten okamžitě volal policii.

Policisté si pro mladíka přijeli do výuky. Zjistili, že si do školy přinesl nůž. Doma u něj pak našli i mačetu. Student tak skončil v policejní cele. „Bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin nebezpečné vyhrožování,“ uvedla policejní mluvčí Jana Ligdayová. Škola při objasňování případu spolupracuje s policií.