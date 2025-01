Maminka oběti potkala útočníka ve dveřích: Mrazivé detaily běsnění na slovenském gymnáziu

Je tomu již týden od smrtícího útoku na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi na Slovensku. Student Samuel (18) tam nožem usmrtil učitelku a zástupkyni ředitele Máriu (†51) a spolužačku Alenku (†18). Svědci celého neštěstí se podělili o mrazivé detaily surového útoku, který mladík vykonal v den plánovaného komisionálního přezkoušení.

Do školy přijel okolo poledne. Na hlavě měl kapuci a obličej si zakrýval šátkem. Do budovy vešel hlavním vchodem, což znamenalo, že po levici měl nejdřív ze všeho ředitelnu, kam také směřovaly jeho první kroky. Potkal tam studenty oblíbenou zástupkyni ředitele a učitelku Máriu, která měla být jednou z jeho zkoušejících. Bez milosti ji podřezal.

Druhou obětí se mu stala spolužačka Alenka. Do její třídy měl vtrhnout během vyučování. „V pravé ruce držel nůž, čepelí směrem dolů. Když vešel dovnitř, nic neřekl. Učitelka začala plakat a křičet, protože ten nůž musela určitě vidět,“ popsal svědek deníku Plus JEDEN DEŇ kritické chvíle. Podle něj Samuel nejdřív zamířil k lavici dívky, která zrovna ten den nebyla ve škole. Zastavil se prý tedy mezi lavicemi, jakoby hledal jinou oběť. Tou se stala Alenka, kterou chladnokrevně bodl do srdce. „V tom učitelka zakřičela, ať rychle opustíme třídu,“ dodal svědek.

Ve škole učí i dívčina maminka. Ta byla přímo během útoku mimo budovu, se Samuelem se však po jeho nepochopitelném činu potkala doslova ve dveřích. O ničem tou dobou nevěděla, tak si s chlapcem normálně povídala. „Položila mu ještě otázku, ptala se ho, kdy že má tu zkoušku. On odpověděl a řekl jí, že se jde ještě projít,“ informoval Plus JEDEN DEŇ.

Překvapivá je výpověď jiné z učitelek. „Byl velmi uctivý a velmi slušně vychovaný student. Byl velmi šikovný a chodil na nejrůznější soutěže. Měl výborné výsledky, byl ale takový uzavřený a nebyl komunikativní,“ popsala. S tím však nesouhlasí jiný svědek, podle kterého je chlapec sadista. „Jakoby se mu líbilo a vyloženě se vyžíval v tom, když jsou lidé rozsekaní na kousky,“ řekl.