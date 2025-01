Samuel vraždil na slovenském gymnáziu: Šokující slova matky

Při brutálním útoku 18letého Samuela na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi na Slovensku zemřeli dva lidé. Škola se pomalými krůčky dostává zpět do starých kolejí. Studenti po tragédii dostali dva dny ředitelského volna a první dny po návratu do školy se jim věnoval psycholog. Na povrch vyšla také první slova Samuelovy matky, na osudný den měla s vedením domluvenou schůzku.

Samuel (18) se měl agresivně chovat prý už od školky, problémy však vyvažoval výborným prospěchem. V roce 2022 byl například jako mladistvý odsouzený za výtržnictví. Zbil spolužačku. Na osudný den měla dokonce jeho matka s vedením školy domluvenou schůzku. „Mám tedy ještě chodit do školy?“ zavolala na vedení, když vyšly najevo informace o smrtícím útoku jejího syna. Dostala zápornou odpověď.

Jeho čin otřásl celou zemí. V den, kdy měl vykonávat komisionální zkoušky, se mladík vydal na gymnázium s úmyslem vraždit. Podle deníku Plus JEDEN DEŇ měl podřezat učitelku a zástupkyni ředitele Máriu (†51) a bodnout do srdce spolužačku Alenku (†18). Do školy přišel v kukle a po činu utekl do lesa, kde ho asi po hodině vypátrala policie. Plánoval prý ublížit více lidem.

Po dvou dnech ředitelského volna se žáci gymnázia pozvolna začali vracet do lavic. V úterý ráno se jim ve tvářích značil smutek. Ten den se neučili. Zúčastnili se programu s psychology v tělocvičně. Odborníci jim připravili sérii aktivit, které by jim se zvládáním traumatu měly pomoci. „I vstup do budovy byla pro některé žáky a učitele výzva. Dnes nám pomohli terapeuti a například i virtuální realita. Využili jsme moderní metody, jak se spojit a pomoct studentům s vyjádřením jejich pocitů a jejich zpracováním,“ popsala psycholožka Lenka Kvašňáková z intervenčního týmu.

Někteří žáci podle psychologů pociťují strach, jiní hněv a další zase smutek. Terapeuti se především snaží v nich vzbudit naději, že ve škole mohou zažít i pozitivní pocity. Vedení připravilo pro žáky výlet a do školy přijdou také rodiče. „Je důležité, aby se jako třída seskupili společně. Jsme v tom spolu a potřebujeme se z toho spolu i dostat. Na pátek máme připravené aktivity na půdě školy,“ vysvětlila psycholožka.

Podle ředitelky školy Anny Kromkové by se podobné případy nemusely stávat, pokud by se žákem šly informace už od základní školy, a to nejen pochvaly, ale i pokárání a kázeňské tresty. Pomohli by prý i psychologové. „Máme ve škole podpůrný tým, ale najít psychologa je velmi těžké,“ řekla. Žádný ze studentů podle ní prý zatím neprojevil zájem o přestup na jinou školu. „Žáci, stejně jako my, potřebují situaci zpracovat. Vím, že odsud nechtějí odcházet. Ale pokud by se tak náhodou stalo, tak na to mají právo,“ dodala.