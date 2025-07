„Hříbě je vitální, pohyblivé a pro nás zároveň geneticky cenné, protože pochází od rodičů s vysokým procentem prokázané čistoty krve. Osmnáctiletá kobyla si hříbě stále hlídá a pohlaví tak definitivně potvrdíme v příštím týdnu při jeho čipování," uvedla zooložka Zdenka Vavrysová.

Tento druh zebry chová Zoo Hodonín od 90. let. Stádo nyní tvoří hřebec, tři kobyly a hříbě. To obvykle po jednom roce odchází do jiných zoo.

Zebra Chapmanova žije v afrických savanách a je poddruhem zebry stepní. Jedním z jejich typických znaků jsou hnědé mezipásy a pruhování na nohou až ke kopytům. To jim usnadňuje i lepší maskování.

Žijí ve stádech s harémovou strukturou, v době migrace se sdružují do stáda stovek až tisíců jedinců. Dokáží běžet rychlostí až 50 kilometrů v hodině.



Zoo Hodonín patří k nejmenším a nejmladším zoologickým zahradám v České i Slovenské republice. Loni do zařízení zavítalo téměř 177 tisíc návštěvníků. Šlo o třetí nejvyšší návštěvnost zahrady v její historii.

