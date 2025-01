Pohřeb zavražděné zástupkyně Márie (†51) z masakru na gymnáziu: Kondoloval i papež!

Své práci dávala vše. Do kostela ve slovenských Matiašovcích přišly dát poslední sbohem zástupy lidí i druhé oběti útoku na gymnáziu, učitelce Márii. Truchlící stáli i venku. Rakev přivezli do kostela zhruba hodinu před začátkem pohřbu. Zdrceného vdovce podpírali jeho dva synové. Manželé spolu měli úžasný vztah, znali se už od mateřské školy, uvedl deník Plus JEDEN DEŇ.

„Nikdo o ní nemůže říct nic špatného. Byla to dobrá žena a výborná učitelka,“ řekla jedna z místních. Zástupkyně milovala přírodu, ráda sportovala a šila.

Zádušní mši vzal pod svá křídla biskup František Trstenský. Přitom jen v neděli pohřbíval i nadanou studentku Alenku (†18). Pohřeb starší oběti prý vnímal odlišně. „Včera jsme pohřbívali mladou dívku na začátku svého života. Dnes zralou ženu, která této společnosti dala hodně. Jako učitelka vychovala množství žáků, kteří se již uplatnili v životě. Byla máma. Měla manžela a syny, kteří nyní za ni truchlí. Za svůj život vybudovala řadu vztahů, o to je to pro všechny náročnější," uvedl.

Hlubokou soustrast poslal obětem i papež František, a to prostřednictvím tzv. apoštolského nuncia arcibiskupa Girasoliho. V zaslaném dopise z Vatikánu mimo jiné stojí, že Svatý Otec František se za zničené životy modlí a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám a blízkým.