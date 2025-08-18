Ve třech měsících děvčátku objevili nádor na mozku, který nešel operovat celý, a k tomu ještě vzácný syndrom. Je jedna ze dvou v republice, kteří ho mají. Podle lékařů se měl její mentální vývoj zastavit, neměla chodit ani mluvit. Tehdy rodině doporučili, ať zkusí terapii s delfíny.
Nejlepší rada, jakou mohla dostat. „Kytovci dokázali zázrak. Ve vodě je Maruška hladila, dávala jim pusu, držela se jich za ploutve při plavání a snášela stříkání vody, kterého se dřív bála. Od té doby se stále směje, chodí, sedí u jídla a drží rovnováhu,“ řekla maminka Klára (37). Dokonce i lépe artikuluje.
Nedáme se
Maruška trpí vzácným Snijders Blok-Campeau syndromem. Způsobuje mentální postižení, poruchy řeči, motoriky, smyslového vnímání a nese znaky autismu. „Kvůli ojedinělosti postižení nikdo neví, jak se bude nemoc dál vyvíjet. My se ale nedáme,“ řekla máma, která využívá veškeré možné terapie a rehabilitace, protože vidí, jaké dcerka dělá nečekané pokroky.
Zároveň prosí veřejnost o podporu. „Veřejné pojištění nestačí. Opravdová péče, která jí dává šanci růst, třeba i návrat za delfíny, závisí na nás – a na lidech, kteří nám podají ruku,“ doplnila paní Klára. Více o Marušce, její rodině i o tom, jak jim pomoci, se dozvíte ZDE
Zázračná delfinoterapie
Delfinoterapie v Turecku přináší lidem radost, čímž spustí samoléčebné procesy v těle. Proto pomáhá na různé nemoci a handicapy jak u dětí, tak u dospělých.
„Dřív slunce čmárala jen jako žlutý kruh. Po pár dnech s delfíny nakreslila postavu se vším, co k ní patří a když jsme jeli na kontrolu do fakultky, ani primář nevěřil, že Maruška přišla po svých,“ líčila pokroky své dcerky paní Klára.
