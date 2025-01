Podezřelému z masakru na gymnáziu se vazba nezamlouvá: Jeho stížnost bude řešit soud

Po útoku, který si minulý týden vyžádal dva lidské životy, poslal soud první instance obviněného do vazby. Rozhodl tak o uplynulém víkendu, a to z toho důvodu, že by podezřelý mohl uprchnout nebo pokračovat v trestné činnosti.

Po útoku na gymnáziu skončil ve funkci slovenského policejního prezidenta Ľubomír Solák. Šéf slovenské policejní inspekce později řekl, že policisté před tragédií špatně vyhodnotil situaci ohledně dřívějšího chování útočníka, o kterém škola letos jednala s policií.

Slovenská média už dříve informovala, že útočníka soud na východě Slovenska v roce 2022 postupně uznal vinným ve dvou různých případech, a to ze zbití spolužačky a také z nebezpečného vyhrožování spolužačkám. V jednom z případů mu uložil podmíněný trest, ve druhé kauze vyvázl obžalovaný bez trestu.