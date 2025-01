Student Oliver našel mámu s nožem v hrudi: Táta mu řekl, že Slávku zavraždil a odešel?!

Na povrch vyplouvají okolnosti rodinné tragédie ve slovenské obci Chorvátsky Grob nedaleko Bratislavy. Syn Oliver (19) tady měl najít mrtvou mámu Slávku (†49) s nožem v hrudi. O všem mu měl říct táta Vladimír, který za ním přijel do školy v Brně. Muž, který je z otřesného činu podezřelý, se pak údajně pokusil otrávit.

Tříkrálová tragédie místními velmi otřásla. Na mrtvou Slávku vzpomínají se slzami v očích. „Byla to naše známá, veselá, spontánní. Nevšimla jsem si u nich v rodině žádných projevů násilí, ale vím, že se takové věci dají maskovat. Možná to byl nějaký zkrat, nedovedu si to představit,“ popisovala pro deník Nový Čas jedna ze sousedek.

Otřesení sousedé

Proč se tragédie za dveřmi rodinného domku odehrála, nemohou místní pochopit. Zavražděnou vídali, jak venčí rodinného mazlíčka, jorkšíra. „Ještě minulý týden jsem ji se psem viděla,“ smutně vzpomínala sousedka a doplnila, že Slávka milovala život a vždy byla pozitivně naladěná.

Se slzami v očích pak litují Olivera, který mámu našel. Právě za ním měl do Brna, kde mladík studuje, přijet v pondělí táta Vladimír. Podle Nového Času mu řekl, že Slávku zavraždil, a odešel. Pak ve městě odstavil auto a údajně se ve voze pokusil otrávit léky. V bezvědomí jej našli policisté.

Našel zavražděnou mámu

Mladík zatím spěchal domů. Tam se mu naskytl hrůzný pohled. Jeho mámě už přivolaní záchranáři pomoci nemohli. „Oliver teď vlastně přišel o oba rodiče, nemá sourozence, nikoho. Jsem zvědavá, jestli se vůbec podaří zjistit, proč se to stalo,“ řekla smutně sousedka. V úterý se mladík vrátil s policií kvůli vyšetřování na místo činu. Doprovodila ho teta, u které nyní přebývá.

Vladimíra místní viděli ještě v pondělí před polednem. Zabouchl domovní dveře a odešel. Zamířil do Brna za synem s děsivou zprávou. Otazníky kolem rodinné tragédie teď rozplétají kriminalisté.

„Vykonávají potřebné prvotní úkony v souvislosti s případem násilné trestné činnosti, ke které mělo podle dosavadních informací dojít v rodinném domě v obci Chorvátsky Grob, kde byla nalezena osoba bez známek života,“ potvrdil policejní mluvčí Michal Zseiff.