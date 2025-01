Podobně jako loni, kdy zájem o některé školy násobně převyšoval nabídku, končí letos základní školy silný ročník dětí. Kapacity středních škol však zůstávají víceméně stejné.

Uchazeči budou mít nově možnost najít si na na webu vzdelavanivdatech.cz informace o školách z loňského roku – kolik deváťáků se na ně hlásilo, kolik bylo přijato a jejich průměrné skóre, respektive počty bodů z přijímacích testů. To vše, aby dokázali odhadnout své šance.

„Je tam velmi dobře vidět, kde mohou být kapacity s jistými problémy a v jakých oborech,“ uvedl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Zároveň si deváťáci budou moci vyzkoušet i tzv. přijímačky nanečisto.

„Termín je pro všechny školy 28. ledna. Tedy tři dny před spuštěním přihlašování na střední školy. Tento projekt pomůže žákům snížit stres a nejistotu při ostrých zkouškách,“ doufá mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová.

Až pět přihlášek

Systém pro podávání elektronických přihlášek by se měl otevřít o půlnoci z 31. ledna na 1. února. Přihlášky budou uchazeči moci podávat do 20. února. Stejně jako v minulém školním roce si mohou žáci podat až pět přihlášek, z toho tři do oborů bez talentové zkoušky a dvě do oborů s talentovou zkouškou.

Hlásí se nejen deváťáci

O místa na středních školách usilovalo loni 121 tisíc uchazečů. Letos by mělo jít o více než 100 tisíc deváťáků plus cca 10 % dalších, kteří se dříve nedostali nebo chtějí přestoupit na jiný obor.

Ministerstvo doporučuje uchazečům procvičovací aplikaci InspIS SETmobile, která je k dispozici zdarma. Kromě jiného se v ní dá také dočíst, jakou zvolit strategii při vyplňování testů.