Hvězdná pomoc útulku! Kalendář spolku Anidef se slavnými tvářemi je na světě, Blesk tlapky jsou součástí
Tři roky vznikal charitativní kalendář spolku Anidef, který provozuje útulek v Žimu na Teplicku. Představí se v něm několik tamních svěřenců spolu se slavnými tvářemi. Nabídku na focení dostaly i reportérky Blesk tlapek.
Kalendář je dílem úspěšné fotografky Kateřiny Hajdinové, která si s myšlenkou nafotit charitativní kalendář pohrávala delší dobu. „V minulosti jsem už jeden kalendář pro jiný útulek dělala. Teď jsem to ale chtěla pojmout trochu jinak, se známými osobnostmi, aby to mělo co největší dosah, a zvířátky, která aktuálně hledají domov,“ řekla s tím, že se spolkem Anidef spolupracovala už v minulosti. „Líbí se mi, jak to tady vedou, dělají to srdcem,“ dodala.
Známé tváře
Se psy, kočkami i hospodářskými zvířaty z útulku ochotně zapózovali například Eva Decastelo, Bára Motlová, Filip Tomsa, Michal Holan, Vojta Drahokoupil, Martina Pártlová, Erika Eliášová, Lucie Vondráčková nebo Dagmar Havlová. Nabídku stát se jeho součástí s radostí přijaly i reportérky Blesk tlapek, které si užily legraci při focení na útulkové pastvině s kravičkou Jasmínou a jejím parťákem Oliverem. Ty spolek přijal do péče coby telátka a odchoval je na lahvi s mlékem.
Jasmína a Olík
Focení s Jasmínou a Olíkem bylo zábavné. „Bylo to super. Sice jsem v minulosti se svým psem fotila do kalendáře, jehož výtěžek byl určen spolku Pomoc německým boxerům, tam se ale fotil pes a já ho jen usměrňovala. Z toho, že nás Anidef přizval k této spolupráci, mám velkou radost. Kravičky byly úžasné, a i když to tak zpočátku nevypadalo, nakonec byly i ochotné s námi spolupracovat,“ řekla redaktorka Jana Ulrichová.
Slavnostní křest
Kalendář bude pokřtěn 13. září na oslavě 8. výročí útulku, a to v jeho prostorách v Žimu na Teplicku. „K sehnání bude na našem e-shopu, u nás v útulku a také na akcích, na které jezdíme s naším stánkem. Výtěžek z prodeje bude použit pro naše chlupáče, na krmivo a veterinární náklady,“ řekla zástupkyně útulku Michaela Kašparová Vitnerová.
